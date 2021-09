Partita la doppia navetta con 4 dipendenti per gli alunni trasferiti da Difesa Grande a via Po

TERMOLI. A seguito della riunione avvenuta in Comune il 17 settembre scorso tra gli assessori ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano, l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, il dirigente scolastico Luana Occhionero e il comitato dei genitori, sono arrivati i primi provvedimenti dell’ente comunale per cercare di garantire un migliore servizio di trasferimento in sicurezza sulle navette che accompagnano gli alunni dal quartiere di Difesa Grande fino alla scuola di Via Po. L’assessore Ferrazzano, già da questa mattina, ha predisposto durante il trasferimento dei ragazzi la presenza di quattro dipendenti comunali, due per navetta, che garantiscono una migliore fruizione del servizio.

Lunedì scorso, inoltre, l’assessore ai lavori Pubblici si è recato sul posto per verificare di persona tutte le altre problematiche che si erano evidenziate durante l’incontro con i genitori.