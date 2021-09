CAMPOBASSO. La sanità molisana, per quanto concerne i livelli essenziali di assistenza è in bilico: il dato emerge dal Ministero della Salute che evidenzia una perdita di circa 10 punti, nel sistema sanitario molisano per quanto concerne i Lea.

«Le nostre preoccupazioni, come sindacati, sui livelli essenziali di assistenza ci vengono confermati dai dati che arrivano e che vedono il Molise perdere 10 punti rispetto ai Lea minimi garantiti». È il commento di Tecla Boccardo, segretario generale Uil Molise.

Nel 2019, in particolare, si rilevano criticità anche nella sanità animale, per l’indicatore denominato ‘Malattie animali trasmissibili all’uomo’. Un dato che «pesa tantissimo e che può generare gravi difficoltà per gli allevatori che si riflettono sul sistema economico della Regione che non riesce a raggiungere gli accertamenti necessari – ha aggiunto Boccardo - Servirebbe davvero un Piano Operativo Sanitario che non è quello che si vuole approvare in questi giorni, totalmente vuoto e che aggrava ulteriormente la situazione della sanità molisana. Invitiamo il Commissario toma a non firmare il Pos perché dannoso per il sistema sanitario, ma di approvare subito le modifiche necessarie per assicurare i Lea».