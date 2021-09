CHIEUTI. L’amore per il proprio territorio, per le proprie radici e l’agrisociale, ossia il terzo settore unito all’agricoltura, sono stati il filo conduttore dell’evento tenutosi a Chieuti. Chieuti è stato luogo del terzo appuntamento del progetto di agricoltura sociale di Off Role, Officina Agro Sociale. È stata la volta del progetto Lablievito, dove si è parlato di antiche tradizioni, di pane, farine e panificazione sociale. Padrona di casa, Costantina Tavani CEO dell’azienda agricola biologica Sanabea, partner con altre aziende di questo importante ed ampio progetto.

Numerosi gli ospiti della serata, giovani e brillanti imprenditori, che per l’amore verso il proprio territorio, hanno lasciato la certezza di un posto fissso per seguire l’incertezza di un sogno e che ce l’hanno fatta, nonostante la difficoltà del periodo. Ha salutato gli ospiti il sindaco di Chieuti Diego Iacono e Pasqua Attanasio, presidente del Gal Daunia Rurale che ha permesso la realizzazione di questi progetti.

Ospiti dalle menti brillanti, tra cui Pascal Barbato, fondatore di “Fulgaro Panificatori”, dottore in lettere e panificatore per vocazione. Interessante il suo intervento sull’Umanesimo del pane, termine reinterpretato per spiegare il futuro e la tradizione di questa nobile arte. Molto interessante anche l’intervento della dietista Marianna Del Pinto, specializzata nell’educazione alimentare sostenibile ed etica. Presente anche l’agenzia “Trawellit- tecnologia e comunicazione per la cultura”, che, tramite Bianca Iafelice, ha spiegato come un piccolo territorio posssa essere veicolo di forte promozione territoriale.

Molto interessante anche l’intervento dei blogger Andrea e Valentina Pietrocola, meglio conosciuti come “La cucina del fuorisede”, che hanno approfondito la promozione territoriale in maniera digitale. A fine evento hanno deliziato gli ospiti, con specialità gastronomiche, “Only Food” e, “Apulia Cocktail Experience” che ha trasformato in cocktail il territorio.