TERMOLI. Grazie all’ospitalità e alla disponibilità del negozio Verì, i volontari dell’Oipa di Termoli, guidati dalla vice delegata Luigina Campanaro, sono riusciti a raccogliere oltre 500 chili di mangime, con annessi antiparassitari per gli amici a 4 zampe. Un raccolta alimentare (e non solo) avvenuta mercoledì 15 settembre e dalla stessa associazione giunge il sentito ringraziamento per chi ha donato e chi ha ritenuto di mettersi a disposizione, come la famiglia Verì.

«La piaga del randagio è una problematica che purtroppo le istituzioni ai vari livelli non prendono in considerazione Così facendo il problema randagismo si sta allargando come una macchia di petrolio in mare e dire che il suolo che noi tutti i giorni calpestiamo, lo maltrattiamo con incuria e spavalderia! Noi, i cosiddetti angeli blu dell’Oipa, facciamo il possibile per arginare il problema cuccioli abbandonati sul territorio ma se le istituzioni non ci aiutano è tutto vano.

Il problema credono di risolverlo segnalando i randagi e mandandoli in canile ma non è così, devono fare campagne di sterilizzazione a tappeto e soprattutto evitare di mandare cani randagi e di proprietà in canile perché si ripercuote sulla collettività, tasse che aumentano e danno erariale, gli animali che vengono rinchiusi costano ai comuni e ciò nonostante non viene fatto nulla!»