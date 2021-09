PORTOCANNONE. Campagna elettorale a Portocannone, la contrapposizione in paese tra le due ultime esperienze amministrative è evidente e palmare.

Lo si evince anche dai toni e dai contenuti emersi nel corso delle presentazione, come quella di Portocannone rinasce, ad esempio, dove a intervenire per illustrare programmi ma anche dire cosa si pensa, politicamente parlando, hanno espresso le proprie considerazioni non solo i candidati, di lista e il candidato sindaco Adamo Gallo, ma anche l’ex sindaco Luigi Mascio, che dopo un ultimo mandato vissuto tra i banchi dell’opposizione, ha deciso di non ricandidarsi.

Mascio ci ha ribadito come ritiene sempre un “errore” e dagli esiti “disastrosi” aver deciso di dichiarare il dissesto di bilancio. Non solo, ma sulla scorta anche di quanto rappresentato anche dagli altri candidati della lista, ha picchiato sul clima che si avvertirebbe in loco. L’ex primo cittadino ha parlato di cattiveria e arroganza.

Oltre a Mascio, peraltro, che ha deciso di condividere la candidatura di sua figlia, a dire la propria è stato anche un ex amministratore come Michele Di Legge.

Il candidato sindaco Adamo Gallo, che è stato vice ai tempi della giunta Mascio, con le deleghe al bilancio, ha ribadito le ragioni della sfida amministrativa, in cui abbiamo colto anche un elemento di curiosità programmatica, l’assessorato alla Corsa dei Carri.

«La scelta di candidarmi a sindaco è dettata dal fatto di dare una continuità alla mia vita amministrativa. Infatti questa è la mia quinta volta. Sono stato eletto quattro volte e ho ricoperto la carica di vicesindaco per ben 10 anni. Quindi, si è scelto insieme ai compagni di viaggio e all’amministrazione uscente della minoranza, di essere io il candidato sindaco.

La priorità nel nostro programma è la scuola, perché la scuola serve a formare i giovani che verranno e, quindi, il nostro futuro. Riprenderemo e riallacceremo i rapporti con la città di Kruje, città gemellata con Portocannone, per scambiarci le informazioni e le necessità di ognuno di noi. Faremo cose per i giovani, quindi le politiche giovanili, sostegno alle persone che hanno bisogno, disabili, persone emarginate. Daremo priorità alle nostre tradizioni. Rispolvereremo finalmente, se ci daranno il modo di farlo, la tradizionale corsa dei carri.

La mia squadra è una squadra formata da una parte di persone che ha già amministrato e da giovani che sono alle prime armi. Abbiamo ragazzi laureati, insegnanti, gente del popolo.

Nel nostro programma abbiamo in mente di costituire un assessorato che si dedichi esclusivamente alla tradizionale corsa dei carri che sia in sinergia con gli altri comuni».