Una battaglia politica in continuità per affermare il "Progetto Ururi" Copyright: Termolionline.it

URURI. La lista estratta al numero 1, "Progetto Ururi", domenica scorsa si è presentata alla cittadinanza in piazza Monsignor Tria e ha illustrato il suo programma.

Il sindaco attuale e candidato sindaco Raffaele Primiani, ha esposto quanto fatto in questi anni di legislatura.

"Le attività svolte in questi anni sono state tante, dall'incremento dell'illuminazione nel paese, alla bitumazione delle strade, al miglioramento delle aree verdi. Tutto ciò è stato fatto con lo scopo di rendere il nostro paese più vivibile e più green."

La squadra attuale, con la quale corre alle attuali amministrative è costituita da Pietro Di Lorenzo, Michele Licursi, Costantino Gemma, Massimo De Rosa, Nunzia Villani, Nadia Primiani, Elena Frate, Luigi Primiani, Antonella Tolomei e Costantino Iannacci.

"Si tratta di una squadra giovane e trasversale per provenienza" - ha aggiunto Primiani. "Con loro abbiamo scritto un programma mettendo insieme le competenze, le capacità, l'entusiasmo e l'amore per il nostro paese. Il nostro obiettivo è lavorare esclusivamente per il bene del comune e di tutta la comunità.

Il programma che ci siamo prefissati è ricco e i punti programmatici sono i seguenti: i) recuperare e valorizzare il decoro urbano; ii) dare impulso alla vita sociale e culturale; iii) dare impulso alla vita economica del paese; iv) promuovere politiche giovanili; v) incrementare i servizi sociali; vi) promuovere politiche di pari opportunità; vii) rafforzare il corpo di polizia municipale."

Successivamente sono intervenuti anche altri componenti del gruppo che hanno sviscerato ancor più nel dettaglio le attività prefissate nel loro programma. Tra queste è stata citata la continuazione dei lavori per rendere la scuola più adeguata e le azioni messe in campo per far sì che si possa svolgere la corsa dei carri.

Tante le attività in programma e ancor di più la voglia dei candidati di mettersi al servizio della loro comunità.