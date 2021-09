TERMOLI. Sono trascorsi quasi quattro mesi dal primo giugno, giorno in cui la società Salento multiservizi group srl ha preso in mano le redini della gestione cimiteriale a Termoli, ereditandola dalla Dr Multiservice, dopo l'espletamento della gara di appalto e dopo la relativa aggiudicazione.

In questi giorni, a poco più di un mese dalle ricorrenze più importante per i defunti, quelle del Primo e due novembre, comincia l'opera di maquillage dell'area interna al camposanto. Al via i avori di manutenzione straordinaria del verde, con la messa in sicurezza di alcuni alberi pericolanti al Cimitero, coordinati anche dal responsabile dell'ufficio comunale Massimo Di Gregorio.

Dallo scorso primo giugno, infatti, a prenderne le redini in mano è stata la ditta Salento Multiservizi Group srl, una delle otto che avevano manifestato interesse rispetto al bando dello scorso anno pubblicato dall’amministrazione comunale, mediante procedura di gara aperta, si è svolta nelle sedute debitamente verbalizzate in data dal 28 luglio 2020 all’11 gennaio scorso.

Proprio in questa data l’apposita commissione proponeva l'aggiudicazione per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e custodia del cimitero comunale di Termoli, durata 12 mesi, alla ditta “Salento Multiservizi Group s.r.l.” come da offerta tecnica ed economica presentata che ha conseguito il punteggio finale di 88/100 e ha offerto un ribasso percentuale del 16,999% (sedici/999 per cento), per l'importo complessivo di € 100.001,18 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.352,94), rispetto all’importo dei servizi soggetti a ribasso a base di gara pari a € 120.000,00 (al netto di Iva come dovuta per legge e compresi gli oneri di sicurezza pari a € 2.352,94 non soggetti a ribasso).