Terza dose vaccinale e disguidi, convocati per sbaglio

TERMOLI. Disguidi nella somministrazione della terza dose, anche a Termoli. Utenti chiamati all’Hospitainer del San Timoteo. Duecento convocazioni, ma poche decine quelle che effettivamente dovevano riceverla, ieri era riservata a trapiantati e alcuni pazienti affetti da patologie di carattere immunologico. In tutta Italia, dal 20 settembre sono iniziate le terze vaccinazioni di pazienti appartenenti ad alcune particolari categorie: in primis i trapiantati. Centinaia di cittadini ieri sera hanno ricevuto il messaggio di convocazione per la terza dose. L'invito ad effettuare il richiamo, però, è arrivato indistintamente a tutte le categorie di fragili. Gli interessati si sono riversati presso l'ospedale da campo di Termoli, dove erano in servizio 3 infermieri e una Dottoressa, i quali consegnavano ai pazienti un ulteriore modulo da compilare e il numero per fare la fila. «Quanto raccontato, a parte lo scarso personale sembra normale ma è proprio qui che arriva il bello. Dopo aver la lunga attesa, per alcuni pazienti anche in piedi, a circa il 90% dei convocati è stato detto di tornare a casa perché non potevano ricevere la terza dose in quanto non appartenenti alle categorie interessate. Invece, a chi è stato possibile ricevere la terza dose non è stato consegnato l'attestato di avvenuta vaccinazione perché il sistema ancora non era stato aggiornato. È possibile una situazione del genere?