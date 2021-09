La doppia sfida di Laura Greco con "Ururi Libera"

URURI. Una kermesse di tutto rispetto quella per l’inaugurazione della sede elettorale della candidata a sindaco Laura Greco della lista n.3 “Ururi Libera”. Musica, cibo, ma soprattutto un clima disteso e allegro per l’aspirante sindaca e per la sua squadra. Nel corso dell’inaugurazione l’aspirante sindaca ha espresso le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi, dettate soprattutto dall’amore per la sua comunità e dal fatto che sono stati i cittadini stessi ad averle chiesto in prima persona di mettersi in gioco per concorrere alla carica di sindaco. Per quanto riguarda invece l’essersi staccata dalla maggioranza del sindaco uscente-ciò che tutti volevano sentire- la Greco ha affermato, molto diplomaticamente, di non essersi sentita più a casa soprattutto nell’ultimo periodo e di aver sentito traditi i valori che stavano alla base di quella coalizione e di non condividere più il modus operandi di quella maggioranza.

La Greco poi è passata a parlare a sommi capi del programma e dei progetti che si vorranno realizzare nei prossimi cinque anni sotto la sua guida. Un’azione programmatica che si pone in continuità con la precedente amministrazione e che dovrà fare i conti con le ristrettezze del bilancio senza promettere progetti mirabolanti bensì azioni concrete e fattibili che potranno riportare Ururi agli antichi splendori quando era un faro della politica regionale e non una “succursale” e subalterna a poteri esterni. La candidata a sindaco è poi passata a ringraziare tutti i ragazzi della sua squadra alcuni dei quali (Plescia e Iacampo) facevano parte della passata maggioranza e sono, per così dire, delle riconferme, altri sono ragazzi nuovi che hanno subito abbracciato il progetto e dato la loro immediata disponibilità. Con loro si farà un ottimo lavoro perché sono tutti animati dall’unico interesse di fare del bene! Applausi scroscianti per tutti i candidati e tanta allegria in un giorno di festa che dà l’inizio alla parte più dura della campagna elettorale, gli ultimi venti giorni in cui bisognerà convincere il maggior numero di gente a votare perché con tre liste, anche un minino vantaggio, potrà essere determinante per vincere e segnare l’indirizzo politico di Ururi per i prossimi cinque anni.