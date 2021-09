Torna a muoversi il comparto edilizio, nuovi progetti in contrada Casa La Croce

TERMOLI. Torna a movimentarsi il comparto edilizio-immobiliare, a Termoli. Almeno nelle intenzioni di alcuni imprenditori che intendono avvalersi dell'edificabilità di un comprensorio in contrada Casa la Croce, ubicato nella cosiddetta zona F, sottozona F, nella cosiddetta zona direzionale. L'isola di riferimento è la A4, con 5 lotti funzionali, in via delle Tamerici. Un progetto abbastanza ampio, nella parte Sud della città. L'edilizia nei decenni di industrializzazione del territorio ha rappresentato uno dei volani dello sviluppo economico, senza dubbio, sulla costa termolese. Per questo riteniamo interessante l'iniziativa promossa da 4 costruttori locali. La rilevanza investe anche tutto il settore delle forniture e la notizia di questa svolta ha colto infatti apprezzamento proprio nel settore dell'indotto. Numerose le amministrazioni e gli enti coinvolti nella procedura, oltre al Comune di Termoli, che ha indetto la conferenza dei servizi: Soprintendenza, Regione Molise, Asrem, Arpam, Acea Molise, Enel distribuzione, Tim, 2iRete Gas, oltre ovviamente al progettista e alle imprese. I progetti sono stati presentati dal 13 al 19 luglio scorsi. Primo termine per eventuali chiarimenti e integrazioni lunedì 4 ottobre, i pareri e le determinazioni dovranno essere forniti entro il 18 novembre, mentre la riunione sincrona è prevista il 29 novembre.