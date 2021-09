«Invalido al 100% anche senza stare sulla carrozzina», Cup nega sportello cortesia

TERMOLI. Vibrante protesta quella indirizzata al Cup e di rimando all’Asrem e alla direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo.

Un utente della sanità ospedaliera, F., ha raccontato cosa è avvenuto allo sportello del nosocomio di viale San Francesco.

«Sono un malato che sta effettuando delle terapie salvavita che non mi permettono di stare tanto tempo in piedi ed effettuare attese lunghe ed estenuanti in luoghi pubblici. Recandomi al Cup del nostro ospedale per la prenotazione di una visita specialistica, visto che al Cup è previsto uno "Sportello cortesia”, dove donne incinte e invalidi al 100% hanno la precedenza, viste le condizioni in cui sono. In virtù della patologia che ho, mi hanno riconosciuto l'invalidità civile al 100% e di conseguenza per la prenotazione mi sono messo nel corridoio dello sportello cortesia, arrivato davanti all'operatore mi è stato negato il diritto di poter fare l'operazione, perché lo stesso operatore mi dice che io non avevo diritto, non essendo invalido seduto sulla carrozzina. A questa rimostranza dell'operatore mi sono abbastanza risentito, ma come io ho qui i documenti e la tessera che attestano la mia invalidità totale, cosa vuol dire non ho la carrozzina, io faccio continue terapie salvavita e non posso fare attese lunghe ed estenuanti. Non c'è stato verso, ho preteso di parlare con il direttore sanitario e mi ha detto che dovevo rivolgermi a Campobasso.

Ho parlato anche con il responsabile dell'Urp, ma anche qui risposte fumose che hanno contribuito solo a farmi adirare ancora di più. Io comunque non mi fermo qui per una questione di principio, non riesco a capire questo tipo di distinzioni come se un invalido al 100% sia più invalido se è in carrozzina, e non se ha lo stesso una patologia a rischio vita che lo rende invalidante riconosciuto al 100%, davvero stiamo in mano a persone che grazie a cavilli burocratici, o per una parola o una virgola riescono a mandare tutto all'aria, quando invece basterebbe agire con un pizzico di logica e di coerenza».