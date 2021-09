Quinta elementare in Dad fino al 30 settembre alla scuola Campolieti

TERMOLI. Bambini di quinta elementare confinati in Dad alla scuola parificata Campolieti, sul corso Nazionale, Termoli. Le prime voci sono pervenute nella serata di martedì scorso, tamponi positivi per 2 bambini in una classe della scuola elementare Campolieti: i bambini, in attesa di conferme e disposizioni dell'Asrem, sono stati messi in Dad a scopo precauzionale, con l’orario delle lezioni dalle 8.30 alle 12. Questo è quanto ha reso noto alle famiglie interessate il coordinatore organizzativo. Il provvedimento è stato esteso al 30 settembre, i bimbi sono in quarantena fiduciaria (non i rispettivi familiari), altri alunni devono fare il tampone, fissato al 30 settembre. Dopo l’esito dello screening epidemiologico si deciderà se prorogare la Dad o sul ritorno in presenza.