I casinò fisici più belli d'Italia

Sapevate che il casinò più antico al mondo è situato proprio in Italia? Ebbene sì! L’Italia vanta in ambito di gioco di una storia ricca che affonda le sue radici in un passato non proprio recente. In questo articolo abbiamo il piacere di fornire al lettore un quadro generale sui casinò fisici più belli accessibili in Italia. D’altra parte, le attività che pian piano stanno tornando alla loro regolare funzione sono sempre di più e questo è un grande passo in avanti anche per il settore dei casinò che stanno riaprendo le porte agli appassionati del settore.

Tutti lo sanno, in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 molte strutture sono rimaste chiuse per diverso tempo. Per tale motivo molti appassionati hanno puntato al web e a ciò che esso è in grado di offrire: i siti legali dove giocare online sono ormai tanti al punto da creare qualche confusione nella scelta.

Casinò di Venezia

Come anticipato all’inizio di questo articolo, l’Italia vanta della casa da gioco più antica al mondo e questa è proprio quella con sede a Venezia. La struttura è stata fondata nel lontano 1638 ed ha subito del corso degli anni tantissimi cambiamenti, mantenendo però intatto il suo fascino nonostante il passare del tempo. L’edificio di per sé non è sicuramente tra i più grandi, ma rimane ugualmente una struttura senza dubbio fornita e molto frequentata, al punto da garantire un ottimo flusso di giocate e divertimento per tutti.

Casinò Campione d'Italia

Con l’ ultimo decreto l’Italia ha stabilito ogni dettaglio relativo alle aperture delle attività ed ha dato spunto anche a quelle chiuse da tempo, come il Casinò di Campione fallito nel 2018. La notizia della sua rinascita che dovrebbe aver luogo entro il 2021 sta piano piano facendo il giro dello stivale. Ricordiamo con piacere il suo primato: quello di essere la più grande casa da gioco a livello Europeo. Con la prossima apertura l'attività sarà però ridimensionata, almeno inizialmente. Si parla infatti di soltanto 170 impiegati pronti per poter tornare a lavorare all'interno del casinò. Una soluzione momentanea affinché si ristabilisca la normale attività di questa prestigiosa struttura.

Casinò di Sanremo