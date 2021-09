Anche la Chirurgia a corto di medici, urgenze notturne affrontate con trasferimenti in altri presidi

TERMOLI. Un documento diffuso sui social dal comitato Basso Molise per il Bene Comune evidenzia altre criticità interne all'ospedale San Timoteo.

L'organico medico è ormai ridotto davvero all'osso e la coperta sempre più corta impone per motivi di sicurezza provvedimenti come quello che nell'ultima decade di settembre riguarda anche l'Uoc di Chirurgia generale.

“Spostamento dei pazienti con urgenze chirurgiche notturne in altri presidi ospedalieri regionali o extraregionali di confine per mancanza di personale”, questo quanto comunicato in una nota ai vertici Asrem dal dottor De Santis, primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La nota carenza di personale medico si è acutizzata a causa della carenza di personale medico che può svolgere lavoro notturno e, pertanto, fino alla fine del mese di settembre sarà impossibile effettuare interventi chirurgici di notte che non siano differibili al mattino successivo.

La carenza di personale medico negli ospedali della Regione continua a persistere mettendo a repentaglio il diritto alla salute dei molisani.