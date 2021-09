Temperature gradevoli e sole, scampoli di vacanza nell'ultimo weekend settembrino

TERMOLI. Italia spaccata in due, nettamente, dal punto di vista climatico. Temperature in ascesa al Sud e il Molise è un po’ la linea Maginot della coda estiva di inizio autunno, mentre al Nord le previsioni sono in peggioramento.

Nell’ultimo fine settimana di settembre la colonnina di mercurio ha fatto segnare sin qui tra venerdì e oggi una punta di 25 gradi, clima gradevole, che infatti ha invitato diverse decine di bagnanti, forse qualche centinaio su tutta la costa, a scendere in spiaggia e a godersi tra sabbia e mare, tuffandosi anche, questi scampoli così preziosi.

Domani il meteo, ci riferiamo alle previsioni della stazione dell’Aeronautica militare di stanza al Castello Svevo disegna scenari sempre su massime tra 25 e 26 gradi, ma con un cielo velato dalle nubi, non quasi terso come oggi.

Resta sempre uno scorcio suggestivo vedere come ci siano ancora lidi che attrezzano sull’arenile, la destagionalizzazione resiste e questa è la scommessa del futuro.

Saremo curiosi di vedere i dati della ricettività del mese di settembre, poiché parlando anche coi ristoratori del posto, mai così tanta gente si era vista a fine estate.