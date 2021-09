"Uniti per Ururi", vertenze sanità e Stellantis nell'arringa elettorale di Antonio Cocco

URURI. A una settimana dalle elezioni comunali la campagna elettorale ad Ururi s’infiamma, in piazza Antonio Cocco, candidato a sindaco per la lista n.2 “Uniti per Ururi”.

L’occasione era quella di presentare i candidati consiglieri, cosa intendono fare se eletti, ma in realtà si tratta di veri e propri comizi per galvanizzare il proprio elettorato. Per Antonio Cocco era il primo evento in pubblico, molto tradizionale con il classico palco nella centralissima via provinciale, coadiuvato da Teresa Intrevado (ex capogruppo di minoranza nella passata amministratore) che è stata la coordinatrice della lista, ha introdotto i suoi consiglieri che hanno parlato (Teodorino Campofredano; Samanta Intrevado; Natasha Elvira Scarpelli, Angela Loreto), infine è stata la volta del candidato Antonio Cocco, un fiume in piena, a tratti la voce spezzata dalla commozione. Ha fatto un lungo discorso partendo da lontano, dalla situazione in cui versa tutto il Basso Molise con le difficoltà sanitarie dovute allo smantellamento del presidio ospedaliero di Larino e quello progressivo di Termoli, le difficoltà lavorative dove anche la Fiat-Stellantis di Termoli e la Sevel in Abruzzo potrebbero vivere lo spettro del ridimensionamento. In un quadro così desolante si inserisce Ururi che, negli ultimi anni sta attraversando una fase di degrado progressivo: la scuola, unico edificio scolastico in Molise a non esser stato ancora concluso a causa di un contenzioso sorto tra l’amministrazione uscente e l’impresa, l’isola ecologica, le case popolari.

E poi le proposte inserite nel programma, un programma non roboante ma essenziale, fatto di pochi punti cogenti: la messa in opera di telecamere in tutto il paese, collegate con la stazione dei Carabinieri, per garantire la sicurezza; la riqualificazione del centro storico grazie ai fondi del PNRR ristrutturando il patrimonio abitativo e creando abitazioni da assegnare in luogo delle case popolari, ricavando anche locali da adibire ad albergo diffuso, piccole botteghe, trattorie, mettendole a disposizione dei giovani a prezzi simbolici per dare una risposta alla richiesta abitativa e creando opportunità lavorative per chi non vuole lasciare il paese.

Poi ha parlato del programma di fabbricazione di Ururi, ormai obsoleto, che prevede zone edificabili e zone artigianali che di fatto sono inutilizzabili costringendo i proprietari a pagare l’Imu molto alta ed anche in caso di compravendita, diventa pressoché impossibile a causa degli alti costi dei rogiti notarili. Ha parlato dell’idea di realizzare una sorta di “parcheggio per trattori” per evitare che questi mezzi agricoli si trovino un po’ ovunque con grande pericolo soprattutto per i bambini. Non sono mancate le stoccate alle altre due liste contendenti dove un “vicesindaco compete contro il suo stesso sindaco” ed ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi che non risiedono nel voler trarre vantaggio dalla spaccatura della maggioranza (due facce della stessa medaglia) ma, anche cinque anni fa, era stato indicato il candidato del centro sinistra dopo varie riunioni ed incontri ma poi, ingerenze esterne, hanno fatto sì che il suo nome scomparisse.

Da qui la volontà di creare una lista “veramente civica” come ha sottolineato più volte e continuare il lavoro che, undici anni fa, era stato bruscamente interrotto da eventi imponderabili. Il pubblico ha applaudito, lo ha incitato, si è emozionato insieme a lui, segno che, nonostante le dimissioni ed il commissariamento di undici anni fa, buona parte degli ururesi lo sostiene e lo incoraggia ancora. Sarà una bella sfida per le tre liste che si giocherà sul filo di lana!