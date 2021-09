MONTECILFONE. Il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes a ottobre sarà a Tuci per il gemellaggio. Lo annuncia Angela Carafa, degli Sportelli linguistici. «Siamo stati a Montecilfone Comune Capofila degli Sportelli Linguistici Arbëreshe del Molise con Giorgio Manes sindaco del centro bassomolisano dal 26 maggio 2019 per una intervista in lingua sul presente e sulle prospettive della lingua e della cultura arbëreshe. In tema di tutela e valorizzazione della nostra realtà alloglotta il sindaco Manes ribadisce il suo impegno e la collaborazione fattiva con gli Sportelli e ci anticipa il prossimo gemellaggio di Montecilfone con Tuzi. Infatti il prossimo ottobre si recherà proprio nel comune montenegrino a maggioranza albanese, vicino al lago di Scutari al confine con l'Albania, per realizzare il progetto, progetto rimandato lo scorso luglio a causa della pandemia.

Nella scorsa estate, compatibilmente con le prescrizioni anticontagio, vi è stata la ripartenza e tante sono state a Montecilfone le manifestazioni svolte in sinergia con le Associazioni del territorio, dello Sportello Linguistico Comunale e con artisti del calibro di Antonio Forcione noto e talentuoso chitarrista». Nel messaggio diffuso a Tuci, in risposta all’invito, ecco le parole di Manes: «Carissimi, salutandovi a nome mio personale come sindaco di Tuzi e della comunità che rappresento, esprimo la mia gratitudine per l'invito che ci avete rivolto a visitare il suo comune di Montecilfone e gli altri comuni arbéreshé vicini a voi. con grande preoccupazione ci aspettiamo che le condizioni di questa pandemia migliorino per consentire un incontro il prima possibile tra di noi è un piacere per me invitare e dare il benvenuto a te e al tuo team di lavoro per una visita ufficiale Al nostro comune di Tuzi per avviare una collaborazione che possa portare a un gemellaggio tra di noi Coordiniamo insieme la visita regolando i tempi».