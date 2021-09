Molise, nuova vittima del Covid: muore 46enne in Terapia intensiva al Cardarelli

CAMPOBASSO. Scende a tre il numero dei ricoveri nel Molise, stavolta però non per una dimissione, ma per un decesso. Vittima del Covid, la 497esima nel Molise, parliamo di decessi nelle strutture ospedaliere della nostra regione (non quelle avvenute fuori dai confini) un 46enne di Scapoli, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso da un mese, dove era stato trasferito dal reparto di Malattie infettive dopo l'aggravamento del quadro clinico. Non era vaccinato.