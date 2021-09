SERRACAPRIOLA. L’estate è ormai finita e gli eventi che l’hanno caratterizzata sono solamente un bel ricordo. Ogni città, ma anche i piccoli centri, ha organizzato e programmato un proprio cartellone di eventi estivi; oggi parleremo del “Serra estate 2021”, insieme al giovane Alessandro Taunisio, consigliere delegato ad eventi e spettacoli. “Serra estate 2021” ha avuto un enorme successo, ricca di eventi notevoli, che ha fatto registrare il sold out tutte le sere. Alessandro, da sempre è stato appassionato per gli spettacoli, cimentandosi come dj fino ad organizzare eventi vari, ma sempre estraneo al mondo della politica. Un anno fa, la svolta.

“Grazie a tutti, cercherò di non deludervi, ora vi farò vedere cosa cambierà a Serracapriola”; queste le sue parole da neo consigliere. L’obiettivo principale è far ripartire il turismo e l’economia ad esso legata; con “Serra estate 2021” l’obiettivo è stato raggiunto. La prima domanda che ho fatto al giovane consigliere, è stata se lui e tutta l’Amministrazione, si ritengono soddisfatti dei risultati; “Più che soddisfatti, c’è una grande soddisfazione a livello popolare, la gente ci ferma per strada per complimentarsi, ci fanno ancora i complimenti anche da altri comuni”. Tutte le sere c’era gente proveniente dai paesi limitrofi perché privi di eventi. Il segreto di tale successo è la ricchezza degli eventi; ogni giorno c’era un evento imperdibile ed interessante, dove si è cercato di coniugare al meglio cultura e divertimento. Eventi musicali importanti, come, “Terra di voci” in concerto, che ha fatto vivere un viaggio nella musica sudamericana di milonga e tango argentino, fino alle sonorità del Brasile; il duo Gaudio-Simonacci, che a suon di violino e violoncello hanno fatto incontrare la Classica al Pop.

Gli eventi clou sono stati sicuramente: La Notte Bianca e lo Show di Radionorba, Marco Guacci e Claudia Cesaroni hanno mandato in visibilio il numerosissimo pubblico di Piazza Castello. Norevoli anche gli eventi legati alla presentazione di libri, fino alle serate musicali dei locali. Tutte le manifestazioni ed eventi, sono stati organizzati in pieno rispetto delle normative anti covid. Il consigliere ci tiene a precisare che: “Tutti insieme, Amministrazione comunale, volontari, associazioni, attività commerciali, comitato feste e parrocchia, come una grande squadra, hanno collaborato affinchè tutto si realizzasse”. Ho chiesto ad Alessandro quali fossero i progetti futuri più prossimi: “Stiamo organizzando il Christmas Serra 2021, iniziamo già a prepararci”. Un augurio, è che anche questa manifestazione, sia un successo come quella che ha caratterizzato l’estate.