TERMOLI. Diritto del lavoro: novità legislative, previdenziali e rapporti con il processo penale, tra prassi e giurisprudenza. Tre giorni di alta formazione messi in campo dall'ordine degli avvocati di Larino, in collaborazione con l'Unimol, la scuola forense frentana e lo studio Cataldi.

Due sessioni pomeridiane, una mattutina, da giovedì scorso a sabato, nella sede Unimol di Termoli solo per i relatori, affrontando a tutto tondo il segmento giuslavorista. Un programma assemblato dalla delegata alla formazione del Coa, Micaela Bruno, che assieme al giudice Daniele Colucci, ha funto anche da moderatore.

A conclusione di questo imponente sforzo, abbiamo intervistato il presidente dell’Ordine frentano, Oreste Campopiano, forte dei 3.100 iscritti sulla piattaforma.

«Ben 25 relatori si sono succeduti in queste tre giornate di studio, di formazione con un focus sui diritti sul lavoro, visto in tutte le sue sfaccettate variegature e attualità. Credo che il Consiglio dell’ordine e la Scuola forense debbano andare orgogliosi di questo risultato che ha visto una partecipazione costante, assidua e molto molto interessata da parte dei tanti fori italiani, dal Nord al Sud della penisola. Altrettanto i relatori. Tutto ciò è stato possibile grazie a un’organizzazione assolutamente impeccabile. Ed è un’organizzazione anche tecnica che ha consentito a tutti noi e a tutti i relatori di trasmettere i contenuti delle loro relazioni ai tanti colleghi interessati che sono stati in presenza massiccia sia il primo, sia il secondo e sia il terzo giorno. Oltre i mille contatti costanti anche di sabato mattina e molti di più giovedì e venerdì». Per la direttrice della Scuola forense frentana, Micaela Bruno: «La scelta di partire con una tre giorni sul diritto del lavoro è stata quanto mai coraggiosa ma pare che le presenze abbiano confermato il grande interesse di questo settore soprattutto in questo momento.

Questo evento, organizzato in 3 giornate, con 25 tra relatori e coloro che sono intervenuti per portare il saluto, è stato frutto di una grandissima collaborazione e di un sodalizio con lo studio Cataldi che ci dà l’opportunità di uscire fuori, a livello nazionale ma anche quello con il territorio. Quindi, con l’Università degli studi del Molise e, chiaramente, con l’apporto di tutto il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino.

Per noi l’aggiornamento professionale è tutto. Io, ormai, sono anni che mi occupo di formazione. Devo dire che, in particolare, questo corso, questa maratona sul diritto del lavoro ha dato testimonianza del valore che noi abbiamo, professionale e la possibilità e poi anche l’idea, che è stata poi una sfida che abbiamo voluto portare avanti io e l’organizzatore dottor Colucci, che è apparsa vincente.

E’ apparsa vincente nella misura in cui abbiamo tentato di affrontare più tematiche legate al diritto del lavoro e, quindi, mettendo insieme la voce del giornalista, la voce dello psicologo, del magistrato, dell’avvocato giusnaturalista e, chiaramente, dell’Accademia, dell’ateneo, l’Università degli studi del Molise ci ha fornito brillantissimi docenti». Infine, parola al giudice Daniele Colucci: «Le tematiche lavoristiche, oggi, sono veramente il perno di una ripresa possibile perché viviamo questo periodo particolare del post-pandemia che, necessariamente presenterà una serie di profili, di problematiche che sono strettamente connessi con il mondo del lavoro. E’ il mondo del lavoro lo strumento della ripresa.

E’ stata un’occasione proficua e opportuna per poter trattare una serie di argomenti. Non è stato un corso monotematico ma ha abbracciato veramente vari settori di un’intera area del diritto del lavoro. E’ stata una scelta voluta e felice visto l’esito degli incontri.

Trattare le tematiche lavoristiche è fondamentale per affrontare in modo adeguato, civile ed efficace la ripresa post periodo pandemico.

L’apertura di uno stabilimento a San Salvo offre nuove opportunità per il territorio, anche per il Molise, ed è ovvio che vanno trattate in modo adeguato tutti i profili connessi ai rapporti di lavoro. Saranno tantissimi, più di mille unità di personale e, questo comporta la trattazione di problematiche diverse a tutela di questi soggetti.

Lo stato di salute della magistratura è davvero un discorso complesso sul quale mi sono più volte espresso. Le tematiche sono tante. E’ un momento difficile perché è un momento in cui la magistratura non gode di una larghissima fiducia. Sicuramente alcuni eventi hanno avuto un impatto mediatico negativo sulla magistratura. Si parla di riforma della giustizia, ci sarebbe da discutere anche di altri profili rispetto a quelli attenzionati dalla politica.

Ci sono aspetti criticabili sulla riforma della giustizia che è stata presentata in Parlamento ed è stata approvata da un ramo del Parlamento. Sullo stato della giustizia non possiamo esaurire tutto in una risposta, ci sarebbe da discuterne a lungo».