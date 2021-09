Sanità nella bufera e politica in circolo, Toma annuncia visite a Vietri e San Timoteo

CAMPOBASSO. Dopo un primo avvio chiuso dopo pochi secondi per convocare un ufficio di presidenza, anche in corrispondenza del presidio organizzato dalla Cgil Molise davanti a Palazzo D’Aimmo, alle 11.40 è iniziata la seduta monotematica del Consiglio regionale, incentrata sulla mozione di revoca del Pos 2019-2021 a firma del commissario Donato Toma.

Nella prima parte della seduta, in 3 ore, fino alle 14.30, si sono avvicendati la relazione di Toma, ma da presidente della Giunta regionale, come ha tenuto a precisare, dopo l’invito formulato dal consigliere M5S Greco, lo stesso esponente pentastellato, il consigliere dem Facciolla, l'ex Governatore Iorio e il capogruppo di Orgoglio Molise, Cefaratti.

Nel corso del suo intervento, Toma ha anche annunciato che sarà in visita agli ospedali di Larino e Termoli in questa settimana.

Il Governatore ha riepilogato l’excursus del Pos 2019-2021, sostanzialmente ereditato dalla gestione commissariale Giustini-Grossi, bozza redatta un anno fa e poi ferma ai Ministeri fino al dicembre scorso.

Un Pos che viene giudicato dalle parti oppositrici finanche anticostituzionale, al di là delle feroci critiche di contenuto.

La questione immediata è lo sblocco di 30 milioni di euro da parte del Governo, che il commissario ad acta ha chiesto a Palazzo Chigi, fino a paventare se qualora non dovessero giungere in tempi utili decisioni di extrema ratio commissariali (come la Degrassi?, ndr).

Successivamente, il presidente è entrato nel merito, ma più come diagnosi di quello che si vorrà fare, che quando dettato da un documento che nasce sotto una luna tutt’altro che positiva.

Comunque, per sua voce, come primo atto ha detto di aver messo la parola stop a ogni intervento in deminutio sugli ospedali esistenti, anche se la cronaca degli ultimi giorni reca enormi criticità causate dalla carenza di personale e qui, pur volendo coniugare al futuro i propositi di potenziamento, emergono lacune strutturali e l’aspettativa di mille posti va a cozzare direttamente coi deficit di bilancio, l’ha ammesso lo stesso Toma.