Cosa serve per accogliere un cucciolo a casa? Guida agli acquisti presso un negozio di animali

Quando arriva un nuovo amico a quattro zampe in casa, è sempre bene accoglierlo in modo adeguato, preparando già tutto il necessario. Proprio per questo, qualche giorno prima del suo arrivo effettivo, è fondamentale avere una lista con le cose principali da acquistare, in modo da recarsi in un negozio di animali e provvedere a tutto.

Cuccia

Una delle cose principali che non devono mancare in casa quando si accoglie un cucciolo è la cuccia. È possibile utilizzare un cesto in vimini, oppure acquistarne una presso un negozio di animali . In questo caso, è fondamentale sceglierne una lavabile, in quanto potrebbero annidarsi parassiti, oppure potrebbe sporcarsi. La dimensione dipende dall’animale. Un gatto oppure un cane di piccola taglia richiedono una cuccia più piccola, mentre un cane più grande ha bisogno di più spazio. La cuccia deve essere posizionata in un luogo tranquillo della casa, ed è fondamentale abituare il cucciolo sin da subito ad utilizzarla, magari avvalendosi di spray attrattivi, anche questi acquistabili presso un negozio di animali particolarmente fornito.

Cura del pelo

Prendersi cura del pelo del proprio amico a quattro zampe è essenziale, per questo occorre munirsi di tutti gli accessori indispensabili a questa operazione presso un negozio di animali. Per gatti e cani a pelo corto e liscio, può bastare un guanto capace di trattenere i peli morti, da passare sul loro manto come una semplice carezza. Per gli amici a quattro zampe dal manto folto, ci sono degli accorgimenti maggiori, pertanto è bene utilizzare pettini o spazzole adeguate alle caratteristiche del loro pelo, e prodotti detergenti per tenerli sempre puliti.

Alimentazione

Non si può accogliere un amico peloso in casa se non si ha il cibo adeguato. Di solito, un cane mangia tutto, mentre un gatto è più “schizzinoso” e tende ad avere preferenze sul tipo di cibo. In ogni caso, è fondamentale acquistare solo cibo di qualità ed adeguato alla specie, alla razza e alle eventuali problematiche di ogni cucciolo, in modo da evitare problemi. Un addetto di un negozio di animali può consigliare i prodotti giusti, ma se il cucciolo ha patologie o problemi, è necessario chiedere il parere di un veterinario. Stessa cosa se si ha intenzione di intraprendere una dieta naturale, casalinga. Il fai da te potrebbe essere dannoso, pertanto è opportuno ottenere un piano alimentare adeguato. Oltre agli alimenti, è bene scegliere anche le ciotole giuste, prediligendo una dimensione proporzionata al muso dell’animale ed un materiale resistente ed atossico.

Giochi

I giochini non sono fondamentali, ma sono utili per aiutare il cucciolo ad ambientarsi e a svagarsi, inoltre li aiutano a tenersi in forma, come una sorta di allenamento. Anche in questo caso, bisogna trovare dei giochi realizzati in materiali atossici, e delle giuste dimensioni. In particolar modo, devono essere prodotti resistenti, in quanto gli animali tendono a prenderli con la loro bocca e potrebbero farsi male i denti. Tra i giochi più gettonati c’è la pallina, amata da cani e gatti. Nelle palline realizzate appositamente per i felini, spesso è inserita l’erba gatta, proprio per attirarli. In ogni caso, è possibile recarsi presso un negozio di animali per scegliere tra una moltitudine di giochi pensati per gli amici a quattro zampe.