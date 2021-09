Pos 2019-2021, «Se Toma non rispetterà la volontà del Consiglio regionale andremo al Tar»

TERMOLI. Scacco al commissario alla sanità sul Pos 2019-2021, anche se la vera partita, come tutti sanno, sarà la stesura di quello del triennio successivo. Il dato saliente di ieri è chiaramente di matrice politica.

Intanto, per restare sul versante sanitario-amministrativo, interviene il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice: «Il Consiglio regionale nella seduta monotematica di lunedì 27 settembre ha approvato la mozione contro il Pos 2019/21 adottato dal Commissario/Presidente Toma con il DCA n. 94 del 9 settembre scorso. Atto questo che dice molto e ha un indiscusso e forte significato politico verso il Presidente Toma.

Nello stesso tempo si ritiene che per nulla incide sull' atto pratico finché il Commissario Toma non procede con un nuovo decreto commissariale disponendo la sospensione e/o annullamento del Dca 94 di adozione del Pos in questione.

È il caso rilevare che che tutti i provvedimenti che del Commissario ad acta redige, prima di essere adottati con Decreto commissariale devono ricevere il placet del Tavolo tecnico interministeriale costituito da tecnici del Mef( Ministero economia e finanza) e Ministero della Salute.

Ciò lascia credere che anche il Pos 2019/21, prima di essere adottato dal Commissario Toma, con il Dca 94, avrà avuto il benestare dal Tavolo tecnico interministeriale.

Equivale a dire che il Presidente Toma per rispettare la volontà del Consiglio regionale espressa con la mozione approvata, dovrà ricevere un nuovo via libera dal Tavolo tecnico.

Risultato questo non facile da ottenere, anzi sarà molto difficile che venga raggiunto dal Commissario Toma. Forse è anche per questo il motivo che nella seduta odierna del Consiglio regionale, Toma ha tenuto a precisare che era in veste esclusiva di Presidente e non di Commissario.

Senza un nuovo decreto del Commissario ad acta, nulla cambia, il Pos 2019/21 adottato resta attivo e quindi applicabile da parte dell'Asrem.

Per ovviare a tutto ciò si ritiene indispensabile un forte impegno politico da parte di tutti i partiti e movimenti presenti in parlamento, in primis quelli sostenitori del governo, per sperare di raggiungere gli obiettivi della mozione.

Mentre al Presidente Toma volendo rispettare la volontà del Consiglio regionale non resta che rassegnare al Governo le dimissioni da Commissario ad acta. Azione questa che non dovrà essere una semplice minaccia ma deve essere promessa.

Se nulla di tutto ciò si verifica, non resta che di appellarsi al Tar impugnando il Dca n. 94 di adozione del Pos 2019/21. Il Comitato San Timoteo è pronto, anche da solo, a questa iniziativa».