CAMPOBASSO. Anche il Molise il coordinamento studentesco contro il Green Pass.

«Siamo un gruppo di studenti venutosi ad organizzare successivamente all’applicazione del decreto legge numero 111/2021 del 6 agosto recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, sotto il nome di “Studenti contro il green pass”. Lungi dall’essere contrari alla vaccinazione, esprimiamo dubbi riguardo il presupposto che “Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza” e solo per mezzo del possesso della carta verde, poiché impedire agli studenti sprovvisti di green pass per propria personale e legittima scelta esercitata di fatto sotto l’egida della legge di partecipare alle lezioni in presenza, di sostenere esami e di frequentare le biblioteche, luoghi questi ultimi indispensabili per l’esercizio dell’attività di ricerca, con la consapevolezza che la vaccinazione non protegge dal rischio di contagio configura una discriminazione che di fatto si risolve nella violazione del diritto allo studio garantito dall’art. 34 della Costituzione Italiana e tutelato dalla Legge 107/2015, art. 1, c. 181, punto f; Per questo motivo abbiamo inviato in data 27/09/2021, congiuntamente alle relative segreterie, una PEC al Magnifico rettore dell’Università degli Studi del Molise, professore Luca Brunese, e al direttore del Conservatorio Perosi, Vittorio Magrini, contenente una lettera -che vi alleghiamo- che propone considerazioni di carattere giuridico e scientifico riguardo l’infondatezza del green pass come mezzo per arginare il contagio. Abbiamo chiesto soprattutto, in virtù delle considerazioni sopra esposte, la ragione per cui è stata eliminata completamente la Didattica a Distanza dalle modalità di fruizione delle lezioni e degli esami se essa potrebbe potenzialmente essere l’unica alternativa in caso di scoperta di nuovi positivi o a seguito dell’introduzione di nuove misure restrittive. Chiediamo che venga quindi introdotta la modalità mista, con l’obiettivo di permettere non solo a soggetti positivi e/o sprovvisti di green pass di seguire le lezioni, ma per permetterlo anche a quanti hanno paura di tornare a frequentare luoghi affollati come le aule universitarie, o per tutti quelli che, per motivi personali e/o lavorativi, non erano e non sono nella possibilità di farlo. Tutto ciò in vista di tutelare la privacy di ogni singolo studente, per non creare discrepanze tra gli stessi che possono sfociare in azioni di natura discriminatoria, ma, soprattutto, per dare a tutti la possibilità di risolvere nella realtà il senso a fondamento dell’istituzione universitaria: “universĭtas” come “universalità”, dunque apertura, pluralità, libertà, incontro, capacità di porsi in dialogo con l’altro e, insieme, leggere il mondo e migliorarlo. Noi vogliamo continuare a credere in questo valore».