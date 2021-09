La ricchezza del Meridione ridotta al 22%: la situazione del Molise

TERMOLI. Da un'analisi dell'Ufficio studi della Confcommercio (su economia ed occupazione al Sud, dal 1995 ad oggi) è emerso che, nell’ultimo 25ennio, la riduzione degli occupati italiani (-1,6 milioni), come conseguenza della perdita di popolazione (soprattutto giovanile), per non tacere di altre componenti quali i ‘deficit’ di lungo corso (in particolare l’eccesso di burocrazia, l’illegalitá diffusa, le carenze infrastrutturali e la minore qualitá del capitale umano) hanno determinato, nei fatti, un continuo e progressivo calo del Prodotto interno lordo prodotto nel Meridione, ampliando ulteriormente i divari tra tale area e le altre zone del Paese. Nell’arco temporale suindicato il peso percentuale della ricchezza prodotta nella parte bassa della penisola si è ridotto passando da poco più del 24 al 22%. Cosicché il Pil ‘pro capite’ è sempre rimasto intorno alla metà rispetto a quello del Nord; e, nel 2020, è risultato pari a 18.200 euro contro i 34.300 nel Nord-Ovest ed i 32.900 nel Nord-Est.

Pur tuttavia, nel 2020, al Sud, l'impatto della crisi indotta dalla pandemia da Covid-19 si è mantenuto più contenuto a fronte delle altre aree del Paese che hanno patito maggiormente il blocco imposto alle attività produttive durante la pandemia (Pil: -8,4% contro il -9,1% al Nord rispetto al 2019). Nell’anno in questione in Molise la crescita occupazionale è proseguita e gli occupati sono aumentati dell’1,6%, dinamica superiore alla media del Paese (0,6). Tra i settori, l’espansione è stata sostenuta principalmente dall’industria e si segnala un moderato recupero nel settore delle costruzioni. Gli occupati a tempo pieno sono diminuiti a fronte di un aumento di quelli a tempo parziale. Tra questi ultimi circa i 3/4 vorrebbero lavorare di più. Distinguendo tra le posizioni professionali, l’incremento dell’occupazione è riconducibile alla componente del lavoro autonomo, che in regione assume un peso più elevato rispetto all’Italia (oltre il 30%, a fronte del 22,7); a questa categoria di lavoratori, cui non si applicano gli ammortizzatori sociali tradizionali, in seguito all’emergenza sanitaria sono stati riservati quest’anno specifici interventi di sostegno). I lavoratori dipendenti sono invece diminuiti. Il saldo positivo delle assunzioni nette a tempo indeterminato è stato controbilanciato dal saldo negativo di quelle a termine: è proseguita così la ricomposizione a vantaggio dei rapporti di lavoro più stabili, in atto dal 2018 e riconducibile al contributo delle trasformazioni contrattuali.

Nella media del 2019 il tasso di occupazione è salito al 54,5 per cento (dal 53,5, contro il 44,8 nel Mezzogiorno e il 59,0 in Italia), anche per effetto del calo della popolazione in età attiva (tra i 15 e i 64 anni), recuperando così il livello raggiunto prima della crisi economica come in Italia. L’indicatore è cresciuto in misura sostanzialmente analoga sia per la componente maschile sia per quella femminile (al 65,7 e al 43,2, rispettivamente). La fragilità dell'economia meridionale emerge anche dalle dinamiche del mercato del lavoro che, nell’arco di tempo trascorso tra il 1995 e il 2019, ha registrato una crescita dell'occupazione quattro volte inferiore alla media nazionale (4,1% contro il 16,4%), con distanze ancora maggiori rispetto alle regioni del Centro e del Nord. Manco la particolare vocazione turistica delle aree meridionali è sembrata essere di aiuto per spingere l'economia di quest'area, visto che, anche rispetto a un anno "normale" (come il 2019) i consumi dei turisti stranieri al Sud sono risultati di gran lunga inferiori rispetto a quanto speso nelle regioni del Centro e del Nord-Est. Negli ultimi 25 anni, l'Italia ha perduto, nel complesso, 1,4 milioni di giovani che, da poco più di 11 milioni che erano, sono stati contati in meno di 10 milioni. Tutta questa perdita è dovuta in massima parte alla gioventù meridionale.

Mentre nelle altre ripartizioni il livello assoluto (come pure la quota di giovani rispetto alla popolazione di qualsiasi età restano più o meno costanti), nel Mezzogiorno si è registrato un crollo: rispetto al 1995, mancano nel Sud oltre 1,6 milioni di giovani.

Claudio de Luca