TERMOLI. Soffrono di malattie croniche e hanno deciso di mettersi insieme, unirsi in un gruppo, per far sentire di più la propria voce.

Oggi, 28 settembre 2021, è uscito un video appello di Micol Rossi (Angelo Guerriero del Carnevale di Venezia), fondatrice del gruppo “Facciamoci sentire”, formato da persone con malattie croniche che hanno difficoltà nel mondo del lavoro.

Questo video appello, nel quale partecipano guerrieri affetti da patologie croniche di vario genere, è rivolto ai politici affinché ascoltino e provvedano a cambiare l’attuale situazione, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista del lavoro.

Il gruppo è nato per sensibilizzare l’intera società sui gravi problemi che incontrano ogni giorno le persone affette da una malattia cronica.

Nei prossimi giorni Micol Rossi avrà un colloquio con l’assessore Lanzarin della Regione Veneto per parlare di tutte le difficoltà e per presentare il proprio progetto mirato alla realizzazione di un aiuto concreto per i casi più gravi.

Una iniziativa che vede partecipare anche un termolese, il 37enne Vincenzo Paradiso.

«Da 12 anni soffro di Rcu Retto Colite Ulcerosa (che mi ha causato grandi sofferenze e difficoltà con il lavoro). Assieme ad altri guerrieri ho accolto la richiesta di Micol Rossi di unirci nel suo gruppo di lotta, di persone con malattie croniche, contro grandi ingiustizie e difficoltà che viviamo soprattutto nel mondo del lavoro. Da anni, Micol sensibilizza sui social la sua patologia molto invalidante.

Nominata Angelo Guerriero dal sindaco di Venezia per il suo volo dal campanile di San Marco in onore di tutte le persone malate.

Col video appello odierno chiediamo ai politici di essere ascoltati.

Chiediamo solo di essere ascoltati».

IL TESTO DEL VIDEO APPELLO

Cari politici,

Mi chiamo Micol Rossi e soffro di Morbo di Crohn molto aggressivo.

Altri guerrieri ed io vogliamo lanciare un messaggio a favore delle persone che soffrono di una patologia cronica e trovano difficoltà nel mondo del lavoro.

Sono a disposizione in qualsiasi momento per spiegare nel dettaglio i nostri bisogni.

Come facciamo a vivere senza un lavoro?

Come facciamo a mantenere una famiglia?

Non chiediamo tanto.

Chiediamo di lavorare, come tutti.

Chiediamo dignità.

Siamo malati cronici.

Non scegliamo noi quando stare male.

Non possiamo programmarlo

E quando stiamo molto male non possiamo uscire di casa.

Siamo molto limitati, ma nei nostri limiti vogliamo fare il possibile per vivere dignitosamente come gli altri.

Vogliamo lavorare e nel lavoro essere tutelati.

Tre giorni di permesso al mese sono pochi e non tutti hanno la possibilità di averli perché non a tutti viene data la stessa percentuale di invalidità.

Le soluzioni per darci una dignità ci sono, per esempio lo smart working per le situazioni piu gravi.

Chi ha una disabilità ha diritto, come tutti, di realizzare i propri sogni.

Cosa aspettate cari politici?

Non voltatevi dall’altra parte.

Ascoltateci.