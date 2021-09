Dal primo ottobre la sosta a pagamento torna fino alle 20, tariffe rimodulate

TERMOLI. Parcheggi, Rimodulazione del piano della sosta a pagamento

Si comunica che in base alla deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 18 giugno 2021 è stato rimodulato il piano di sosta a pagamento del Comune di Termoli.

Di seguito le nuove tariffe orarie e i relativi costi:

Parcheggi su strada ANNUALI senza custodia, pretesa e riserva di parcheggio, le nuove fasce orarie sono le seguenti:

- Periodo invernale: dal primo ottobre al 31 maggio dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15 alle ore 20 (escluse domeniche e festivi)

- Periodo estivo: dal primo giugno al 30 settembre dalle ore 8,30 alle ore 24 (escluse domeniche e festivi su Via F.lli Brigida nel tratto di parcheggi compresi tra Via Cesare Battisti e Via Cairoli).

Tariffe orarie:

- € 0,50 per la prima ora di sosta

- € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta

- € 1,00 per ogni ora in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta

Importo minimo € 0,50 (Oltre l’importo minimo, la durata della sosta sarà rapportata all’importo pagato)

Tariffa giornaliera:

- € 5,00 per ogni sosta uguale o superiore alle 6 ore di sosta consecutive

Occupazioni di suolo pubblico ricadenti sui parcheggi a pagamento:

- Tariffa standard, senza frazionamento, di € 5,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso occupato.

Esenzione per occupazioni realizzate direttamente dal Comune di Termoli

Parcheggi ESTIVI su strada senza custodia, pretesa e riserva di posteggio:

- Dal primo giugno al 30 settembre dalle ore 8,30 alle ore 20 tutti i giorni

Tariffe orarie:

- € 0,50 per la prima ora di sosta

- € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta

- € 1,00 per ogni ora in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta

Importo minimo € 0,50 (oltre l’importo minimo, la durata della sosta sarà rapportata all’importo pagato)

Tariffa giornaliera:

- € 3,00 per ogni sosta uguale o superiore alle 4 ore di sosta consecutive. Pagamento valido solo sugli stalli ESTIVI.

Maggiorazioni: maggiorazione del 50% sulla tariffa oraria per camper e/o autocaravan e 50% sull’importo dell’abbonamento.

Occupazioni di suolo pubblico ricadenti sui parcheggi a pagamento:

- Tariffa standard, senza frazionamento, di € 3,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso occupato

Esenzione per occupazioni realizzate direttamente dal Comune di Termoli