Noleggio a lungo termine auto per disabili: come funziona

Avere un’auto è sinonimo di autonomia, indipendenza. Un fattore di vitale importanza per tutti, ancora di più per una persona con disabilità. Un sistema che si sta diffondendo sempre di più e che piace a privati, aziende e possessori di partita IVA è il noleggio a lungo termine. Una soluzione alternativa all’acquisto, interessante anche per i disabili. Piuttosto diverso dal classico noleggio, mette a disposizione la vettura per un arco di tempo più lungo, dai 24 ai 60 mesi.

Sono diverse le società di noleggio a lungo termine che offrono servizi e veicoli predisposti apposta per far viaggiare le persone con disabilità in sicurezza. La maggior parte si trovano online, come ad esempio GOcar.it . La persona si trova ad avere a disposizione la vettura più adatta alle sue esigenze a condizioni economiche agevolate. In questo articolo vediamo meglio come funziona per le persone con disabilità.

Auto per disabili: quali sono le misure statali

Non tutte le disabilità sono uguali. Ad esempio, la categoria di persone che presentano difficoltà motorie ha al suo interno diverse tipologie: dalle pluriamputate, a quelle che necessitano di carrozzina, fino a una difficoltà parziale. Altri tipi di disabilità sono sordità e cecità, ma anche problematiche di tipo mentale. Lo stato è intervenuto a tutela con la legge 104/92 del 199, che prevede tutta una serie di agevolazioni ben definite a seconda della condizione della persona, compresi aiuti che riguardano il mondo dei motori.

Seppur non vi sono agevolazioni statali per il noleggio a lungo termine di veicoli a trasporto speciale, le società di noleggio mettono in campo delle offerte e soprattutto si occupano di sgravare l’utente da tutte le problematiche, consentendo all’utente di avere un veicolo nuovo dotato delle ultime tecnologie necessarie per la sicurezza dei trasportati. I vantaggi del noleggio a lungo termine per i disabili

Il noleggio a lungo termine offre, come modalità di pagamento, un canone mensile “all inclusive” dove sono comprese tutte le spese gestionali della vettura, comprese quelle assicurative e di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria. Una formula che ha due conseguenze interessanti:

● Non c’è un’esposizione finanziaria importante come nel caso dell’acquisto della vettura.

● I costi assicurativi, tra le spese più importanti quando si ha un’auto e per i quali le persone con disabilità non hanno agevolazioni, sono inclusi nel canone mensile.

Un vantaggio di non poco conto, a cui si deve aggiungere il fatto che la persona può avere la vettura a un prezzo di partenza competitivo visto l’alto potere di acquisto che ha la società di noleggio. Altri benefici del noleggio a lungo termine sono:

● La gestione del veicolo è semplificata. C’è, infatti, un solo soggetto con cui interfacciarsi: la società di noleggio.

● Risparmio di tempo.

● Auto costantemente monitorata e sicura.

● Non ci sono costi imprevisti da sostenere.

● La spese legate all’auto sono programmate in dettaglio fin dall’inizio.

Il noleggio a lungo termine si sta diffondendo sempre di più tra coloro che desiderano avere una vettura a disposizione. Oggi si rivela interessante anche per le persone con disabilità.