TERMOLI. La domanda: quanto ci costa la guerra al petrolio?

L’Italia può rinunciare alla ricerca di nuovi giacimenti di gas e di petrolio, facendo pagare i consumi a peso d’oro? Estrarre altro greggio (o metano) davanti alle nostre coste va solo a beneficio delle multinazionali o serve anche al Paese? Per rispondere non sarà inopportuno vedere cosa pensa della questione pure chi nutre ipotesi d’altro genere. Nei mari italiani ci sarebbero 200 miliardi di metri cubi di gas. Trasferiamo all’Estero 20-30 miliardi di euro per ogni anno che il Cielo manda sulla Terra. Produrre quei metri cubi costerebbe solo 2 euro a chilowatt. Venerdì scorso i prezzi erano 71 per megawatt. La differenza tra 71 e 2 dà un’idea dello spreco-Italia. Intanto la moratoria sulle ‘nuove’ trivelle aumenta gli importi dei canoni relativi. Ciò nonostante, a Torino, vogliono la Tav, i romagnoli sono contrari al blocco delle autorizzazioni ed auspicano che le trivelle continuino a funzionare. La verità è quella per cui chi vorrebbe bloccarle ammazzerebbe un settore in cui l'Italia è ‘leader’ e condannerebbe alla disoccupazione migliaia di lavoratori.

La cosa più curiosa e che, mentre dalla parte italiana dell’Adriatico (Abruzzo e Molise compresi) si vuole imporre l’alt, sulle sponde della vicina Croazia le piattaforme vanno a pieno regime e creano ricchezza per quelle popolazioni. Cosicché, per quanto riguarda i giacimenti di metano, chi arriva prima (Croazia, Slovenia, Montenegro, Albania) si prende tutto, col risultato che le cannucce degli altri succhiano ogni cosa; e, mentre i ‘no-petrol’ italiani fanno i contegnosi, gli altri continuano a trivellare mentre noi ci accolliamo la responsabilità ed i costi sociali dello stato di crisi del settore di cui, sopra, abbiamo dato le cifre. Va tenuto conto che il comparto conta un migliaio di imprese,10mila lavoratori ed altre decine di migliaia di un indotto in cui sono presenti pure tanti Molisani. Confindustria e Sindacati esprimono preoccupazione per le ricadute negative che la sospensione produrrà ed assicurano che le imprese stanno lavorando per conciliare l'attività industriale con il rispetto delle procedure di salvaguardia ambientale. Lo stesso Presidente Conte ebbe a dire tutto ed il suo contrario:”Più saggio dedicarsi alle energie rinnovabili”. Però, due giorni dopo, ebbe a recarsi ad Abu Dhabi plaudendo ad un accordo dell'Eni per un mega-progetto ‘offshore’ di estrazione di gas. L’altalenare di Conte lasciò trapelare un'assenza di strategia rispetto alle politiche energetiche del nostro Paese, e finì col colpire a morte l'attività estrattiva, peraltro senza attivare alcun progetto strutturale per incentivare le fonti rinnovabili, ma semplicemente sostituendo il gas italiano con una maggiore importazione dai Paesi confinanti a prezzi più alti e con più inquinamento.

E così ogni eventuale moratoria viene a costare un bel po' di milioni perché si potrebbero generare richieste di risarcimento o di indennizzo che gli operatori, colpiti potrebbero eventualmente chiedere (da un minimo di 280 ad un massimo di 471 milioni di euro). Ma i ‘sì-triv’ delineano anche un altro aspetto del problema. Il gas importato costa 24 cent di euro/lt quando produrlo in Italia costerebbe appena fra i 3 ed i 5. Ma, a questo punto, quelli del ‘no’ sottolineano che estrarre petrolio e gas in Italia sarebbe pericoloso per l’ambiente. Ma quelli del ‘sì’ oppongono che riuscirebbe ben più pericoloso portarli dall’estero via tubo o via nave. Gli idrocarburi che usiamo correntemente soddisfano il 97% dei consumi del settore-trasporti. Ed il greggio serve anche per fare l’asfalto, i lubrificanti, i prodotti chimici, la plastica, il cherosene per gli aerei … Dal suo canto il gas viene utilizzato per produrre quasi la metà della nostra elettricità. Poi riscalda le case, cosicché l’80% dei consumi per il riscaldamento viene dal metano. L’anno scorso abbiamo consumato 61 milioni di tonnellate di petrolio e 72 miliardi di mc di gas, pari a 59 milioni di t equivalenti petrolio (tep). Nell’Adriatico si cerca il gas, mentre nello Ionio si va a caccia di petrolio. In caso di perdite il gas si disperde nell’aria. In sintesi, una politica ‘no-triv’ annienterebbe un'intera filiera produttiva col risultato di dovere ricorrere (pagandolo a peso d'oro) al gas estratto nel mare della Croazia e dell'Albania.

Claudio de Luca