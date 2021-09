TERMOLI. Un’invasione: non ci sono altri modi per descrivere la situazione che i residenti di Rio vivo si trovano a fronteggiare soprattutto nell’ultimo anno e mezzo a causa dei cinghiali. Si muovono in branchi numerosi e scavano nel terreno alla ricerca di cibo, distruggendo intere coltivazioni (come già segnalato da TermoliOnLine) e buttando giù tutto ciò che trovano.

L’ultimo raid questa notte, mercoledì 29 settembre, quando sono entrati in una proprietà privata alla ricerca di cibo: dietro di loro hanno lasciato un corridoio di terra dove sono ben visibili le zampe che, instancabili, hanno scavato lasciando numerose buche: «Hanno fatto il delirio, il tutto nell'immobilismo delle istituzioni. Quanto dobbiamo aspettare prima che qualcuno si interessi al problema?», chiedono gli abitanti.

A preoccupare maggiormente i residenti, oltre ai danni provocati, è la melma che gli ungulati hanno lasciato nel canale che costeggia la zona: «Cosa accadrà quando la melma invaderà il canale e l’acqua non avrà più la sua strada? Non vogliamo e non possiamo rischiare di allagarci».