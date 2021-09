TERMOLI. Caro bollette, altro che mozione a 5 Stelle e decreto del Governo. In piazza Vittorio Veneto (Piazza Monumento) alle ore 18 conferenza stampa presidio di Rifondazione Comunista contro aumento bollette. Rifondazione Comunista denuncia l'ennesimo vergognoso aumento delle bollette di gas e luce. Il governo e il Parlamento hanno il dovere di bloccare quegli aumenti.

«Chiediamo che il governo intervenga con una misura di blocco degli aumenti e riduzione al 5% dell'Iva che paghiamo sulle bollette. Inoltre chiediamo che il governo Draghi revochi il passaggio obbligato al mercato libero che scatterà il prossimo 1° gennaio 2023. Manteniamo la nostra iniziativa perché l’auspicabile intervento del Governo di ieri non risolve il problema dell’aumento delle bollette ma lo rinvia di ulteriori 3 mesi ma questa volta solo per alcune fasce di famiglie disagiate e per cui la stragrande maggioranze delle famiglie dal 1° ottobre subiranno una “mazzata” sulle bollette di luce e gas. Le bollette di luce e gas usufruiranno di una riduzione degli aumenti previsti fino al 31 dicembre solo per le famiglie con l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) che non supera € 8.200,00 e di € 20.000,00 per chi ha 4 figli. Come si evince il Governo draghi continua a gettare fumo negli occhi dei lavoratori, dei pensionati con interventi disastrosi per quest’ultimi ma nel contempo riceve standing Ovation dai “Padroni” della Confindustria».