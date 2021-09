Guardie ecologiche, 200 verbali elevati. Colaci: «Arginare comportamenti scorretti»

TERMOLI. Sono circa 200 i verbali emessi nell’ultimo anno dalle Guardie Ecologiche per abbandono di rifiuti e ripristino dei luoghi, errato conferimento, mancato rispetto del calendario di raccolta e uso improprio dei cestini gettacarte, per una cifra totale delle sanzioni accertate pari a circa 53 mila euro.

Questi i dati diffusi dalle Guardie Ecologiche che operano sul territorio comunale relativi al periodo che va da settembre 2020 a settembre 2021.

Le sanzioni elevate si suddividono in:

-€ 36.600,00 (abbandono e ripristino dei luoghi);

-€ 14.400,00 (errato conferimento);

-€ 1.500,00 (mancato rispetto della calendarizzazione di conferimento);

-€ 100,00 (errato utilizzo dei cestini gettacarte).

"La battaglia per il rispetto dell’ambiente e delle regole è prioritaria per questa Amministrazione – riferisce Rita Colaci, assessore all’Ambiente del Comune di Termoli – dobbiamo continuare con determinazione e costanza per arginare i comportamenti scorretti di una sparuta minoranza di cittadini restii al rispetto delle regole. La fase di cambiamento che sta attraversando la nostra città ci spinge a riaffermare alcuni concetti che potrebbero sembrare ovvi e invece tali non sono. Quindi, è necessaria un’attività di educazione ma, allo stesso tempo, anche sanzionatoria laddove è necessaria. A tal proposito vorrei ringraziare le Guardie Ecologiche per l’ottimo lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio, aiutandoci a ripristinare l’igiene e il decoro urbano".