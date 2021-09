«Per quanto ancora dobbiamo restare senza ristori e bevande al San Timoteo»

TERMOLI. Ospedale San Timoteo ancora senza ristori. Con delibera del direttore generale Oreste Florenzano, la n. 967, aveva formalizzato la presa d’atto dell’aggiudicazione di questo appalto, per la durata di otto anni in favore della ditta Maglione srl al canone annuo di euro 90mila.

Questa l’ultima rimostranza di una utente: «Vorrei portare alla vostra attenzione ancora una volta il grande problema che c'è all'ospedale San Timoteo oramai da troppo tempo... La mancanza di distributori dell'acqua... In questo periodo per problemi familiari sono spesso fra i corridoi degli ambulatori e sentire le persone soprattutto anziane lamentarsi di non poter prendere una bottiglietta d'acqua mi fa rabbia e devo dire che parlando con gli operatori sanitari ho capito che neanche per loro c'è la disponibilità di una bottiglia d'acqua e sono costretti a portarsela da casa, continuate a parlarne perché stare in quei corridoi per ore ad aspettare una prestazione e con la mascherina sul viso non è piacevole non poter avere la possibilità di un qualsiasi ristoro».