Tragedia di Ferragosto, sopralluogo sulla SP 51 a un mese e mezzo dall'incidente

TERMOLI. Si svolge oggi pomeriggio, alle 15.30, il sopralluogo disposto dalla Procura di Larino sui luoghi del sinistro avvenuto a Ferragosto e costato la vita alla 16enne Valeria Cinalli. I legali hanno fatto presente al Pm che il terreno sul quale e stata rinvenuta la Mini dopo il sinistro non è stato posto sotto sequestro nell'immediatezza dei fatti e che il giorno successivo il tragico incidente sia stato arato, modificando cosi il sito dove si svolge il sopralluogo da parte del consulente della Procura e dei periti delle parti.

Gli avvocati hanno apportato ulteriori elementi di indagine all'attività investigativa condotta dalla Procura di Larino, che nonostante le richieste degli avvocati della famiglia, non ha ancora adottato una misura cautelare personale nei confronti del 20enne indagato, Giovanni Trivisonno, sostenendo nella denuncia-querela presentata a suo carico il concreto pericolo di reiterazione del reato da parte del giovane indagato.

Proseguono comunque le indagini per accertare i fatti con l'impegno concreto non solo della Procura di Larino ma anche dei legali dei familiari della vittima che daranno ogni apporto possibile per far emergere Ia verità sul tragico incidente e che a tal proposito hanno anche formalmente chiesto che si proceda al sequestro del telefonino in uso al 20enne e che vengano ascoltati anche i testimoni oculari i quali possano dare un decisivo contributo in tal senso. II padre di Valeria sporge querela nei confronti dell'altro passeggero della Mini Cooper.