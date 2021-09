TERMOLI. La Campagna Lilt for Women mira a promuovere l’importanza della diagnosi precoce come arma per combattere il tumore al seno e perciò ogni anno promuove nel mese di ottobre tutta una serie di appuntamenti e di screening per le donne. Ed anche quest’anno l’impegno profuso è maggiore al fine di recuperare diagnosi e cure ritardate a causa del Covid-19.

L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt per questo mese di ottobre ha in programma visite senologiche, ginecologiche, nutrizionali e psico-oncologiche distribuite tra Termoli, Larino e Campobasso.

Presso l’ospedale di Termoli si terranno le visite senologiche grazie ai dottori Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola, le visite ginecologiche grazie ai dottori Bernardino Molinari, Anna Di Siena e Mariagrazia Conte e all’interno dello Sportello Oncologico le visite nutrizionali con la dottoressa Eleonora Iorio e le visite psico-oncologiche con la dottoressa Marianna D’Aulerio. A Larino presso l’ambulatorio Auser si terranno le visite senologiche grazie al dottor Giovanni Fabrizio. Presso l’ospedale Cardarelli si terranno le visite ginecologiche grazie alle dottoresse Amalia Paglia e Daniela Simeone e le visite senologiche all’interno della Breast Unit di Oncologia grazie ai dottori Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola.

Le visite saranno effettuate nel rispetto delle norme previste per il contenimento della pandemia. È obbligatorio presentarsi con il green pass o un tampone biomolecolare effettuato da non oltre 48 ore, come da normativa ministeriale.

Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.legatumoricb.it dove dal 1 ottobre sarà attiva una sezione dedicata.

Ma Ottobre è anche il mese dei monumenti e dei palazzi comunali in rosa. Così la LILT di Campobasso sarà presente anche in vari comuni della provincia che aderiscono alla campagna e continua a raccogliere nuove adesioni.

L’Associazione Provinciale, inoltre, ha organizzato anche la presentazione della Campagna Nastro Rosa nei comuni di Termoli, Larino, Colletorto e Campobasso con la visione del filmato con la cronaca della Maratona tra gli Ulivi e del docu-film “Terra Sana per Uomini Sani”.

E non poteva mancare l’attività fisica con il Nordic Walking organizzato dalla delegazione comunale di Campobasso in località Madonna della Neve – Le Quercigliole a Ripalimosani e con un percorso di trekking a Rotello. Ed ancora Acqua Gym in Rosa domenica 17 presso la piscina comunale di Termoli grazie alle società sportive H2O Sport e Hidro Sport. E la Consulta Femminile ha organizzato in collaborazione con l’associazione “La Casa del Libro” un incontro di lettura con discussione insieme all’oncologa dottoressa Farina. L’8 ottobre poi nella sala incontri del convento San Celestino di Ripalimosani si terrà il convegno “Prevenzione Oncologica e Screening” mentre il 23 ottobre nella Sala Convegni dell’Istituto Agrario di Larino si terrà il corso ecm “Modelli gestionali in oncologia”. Il 24 ottobre, invece, l’appuntamento si sposta a Sepino tra sport, natura, archeologia e informazione con la camminata in rosa fino a Sepinum ed un incontro presso la sala conferenze del Comune.

“Il tumore alla mammella – afferma Milena Franchella, presidente dell’Associazione Provinciale LILT di Campobasso - resta il più diffuso e il più temibile per le donne. La LILT di Campobasso vuole porre l’attenzione anche e soprattutto sulle ragazze poiché il tumore al seno sta aumentando proprio nella fascia anagrafica sotto i 50 anni. Per questo è importante riconoscere i primi sintomi della malattia perché arrivare precocemente alla diagnosi significa guarire da questo tumore. E lo slogan della campagna di quest’anno “conoscere sé stesse significa prevenire” racchiude benissimo questa priorità”.

Per seguire tutti gli appuntamenti dell’Associazione Provinciale LILT seguite la pagina facebook LILT Campobasso o il sito www.legatumoricb.it.