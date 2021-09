TERMOLI. Polizia di Stato protagonista del pomeriggio di ieri a Termoli.

Diversi momenti e grande attrazione per il pubblico, la cittadinanza e i turisti che comunque ancora presenziano sulla costa in questo scorcio di fine settembre.

Diversi gli stand e le vetture, anche d’epoca, che sono state allestite dall’inizio del borgo, in via Federico di Svevia, con in evidenza sezioni particolari come la Polizia scientifica, ad esempio, mostra fotografica itinerante, in piazza Duomo il concerto e in cattedrale la santa messa, con una rappresentanza di sindaci del basso Molise, in testa Francesco Roberti, presente anche come presidente della Provincia, amministratori comunali, vertici delle forze dell’ordine, cittadini e volontari che hanno reso possibile assieme alla diocesi di Termoli-Larino che la celebrazione eucaristica di San Michele Arcangelo si svolgesse in città, nella sua perla romanica.

La santa messa è stata officiata dal vescovo Gianfranco De Luca, dalle 17.30, alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato don Francesco Rinaldi e del rappresentante della Chiesa Ortodossa, don Petru Bogdan Voicu.

Apprezzato il concerto, eseguito nel suggestivo scenario di Piazza Duomo, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Termoli, coi musicisti dell’Orchestra del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

Merito all’organizzazione locale e della questura di Campobasso, col commissariato di Termoli impegnato in questa “prima” assoluta, poiché mai la festa del Patrono della Polizia di Stato era stata portata in riva all’Adriatico.

In vetrina anche a Piè di Castello, divise storiche, moto ed auto d’epoca della Polizia di Stato oltre ad alcuni stand dedicati alla Polizia Scientifica ed alla Polizia Stradale nonché una mostra fotografica all’aperto con le immagini più significative del lavoro svolto dall’inizio della pandemia ad oggi dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato della provincia di Campobasso.