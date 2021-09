L'odissea giudiziaria, a sei anni dagli arresti prosciolti Turdò e gli altri 9 indagati

TERMOLI. Ormai da diversi anni e precisamente dal 2013, si è stabilito a Miami con la sua famiglia, dove opera nel mondo del diporto nautico internazionale.

La sua vicenda acquisì un clamore assoluto nel maggio del 2015, allorquando, come imprenditore venne arrestato con gravi accuse dalla Guardia di Finanza.

Parliamo di Luigi Turdò, 57 anni, un trascorso anche da amministratore pubblico, a cavallo tra il 2010 e il 2011 e proprio questo incarico amplificò la portata della notizia, seppur sganciata totalmente dall’inchiesta.

Ebbene, dopo 6 anni di graticola giudiziaria, Turdò è stato assolto perché il fatto non sussiste dall’imputazione di bancarotta fraudolenta, che gli costò alcuni giorni di carcere e un evidente disagio in cui venne coinvolta l’intera famiglia, per gli inquirenti di allora dipinta come un sodalizio criminale.

L’origine del provvedimento cautelare e della successiva imputazione di bancarotta fraudolenta fu la dichiarazione di fallimento, dichiarata, dal tribunale di Larino, di alcune società, cedute da anni da Luigi Turdò a terzi, eppure a lui ricondotte, secondo un teorema che lo voleva come registra ed amministratore di fatto di tutte.

Ma già nell’ottobre dello stesso anno, il fallimento venne revocato dalla Corte d’appello di Campobasso, per tutte le società coinvolte.

La stessa misura cautelare fu revocata dal Tribunale del riesame di Campobasso, dopo pochi giorni dalla sua applicazione.

L’annullamento del fallimento di tutte le società, indicato come il presupposto per la contestazione dei reati fallimentari, avrebbe dovuto immediatamente portare ad una declaratoria di assoluzione.

Ma solo nel febbraio 2021, c’è già stata una sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, sempre del Tribunale frentano, per un procedimento derivato da uno stralcio di quello principale.

La più recente sentenza, dinanzi al Gup Rosaria Vecchi, quella principale, non è giunta nemmeno in dibattimento, ma ha visto il suo proscioglimento sempre perché “il fatto non sussiste”, datata 21 giugno 2021.

Nell’operazione di Polizia giudiziaria del 20 maggio 2015, i militari delle Fiamme gialle arrestarono otto persone, contestando operazioni per volte a sottrarre fino a 4 milioni di euro, a spese dello Stato e dei fornitori; ma tutto il castello accusatorio si è dissolto davanti al Giudice per l’udienza preliminare frentano.

Nel cartello delle imprese riunite come un puzzle vi erano ditte cedute dal Turdò molti anni prima, l’operazione giudiziaria vide coinvolti ignari acquirenti, società che, pur operanti, vennero dichiarate fallite all’insaputa dei proprietari e, soprattutto, senza la minima prova del loro stato di insolvenza.

Anche il sequestro annunciato in sede di conferenza stampa relativo a somme e conti correnti in Italia e all’estero, non è mai esistito neanche nei dispositivi dei giudici come ci ha riferito l’avvocato Cianci, che ha curato la posizione di Turdo e dei suoi familiari, sia nel procedimento innanzi alla Corte d’appello, per l’annullamento del fallimento, che nelle cause penali.

Una vicenda che si commenterebbe da se, ma lasciamo proprio al diretto interessato chiosarne l’esito.

«Questa vicenda mi ha catapultato in una realtà che non mi apparteneva, in una situazione surreale che già dall’inizio mi è apparsa anomala; inoltre a creare un distorto quadro accusatorio sono intervenute false dichiarazioni di alcuni personaggi. Di certo non è stato piacevole entrare in un vero e proprio tritacarne mediatico, alimentato da parte di certa stampa e di chi si è sentito in diritto di giudicare.

Fortunatamente la mia famiglia ha superato questa prova, rimanendo sempre unita, nella convinzione della propria onestà e nella certezza di poter dimostrare le infondatezze delle accuse, riponendo fiducia nella magistratura giudicante e continuando ad occuparsi del proprio progetto lavorativo.

Purtroppo sono altre le persone che dovrebbero vergognarsi per quanto dichiarato agli inquirenti. Anche in questo caso saranno i giudici a decidere le responsabilità.

Mi preme ringraziare tutti gli amici che sono stati sempre vicini a me e alla mia famiglia fin dal primo momento, il mio avvocato e amico Benedetto Cianci per la sua professionalità e umanità dimostrata ma soprattutto i miei tre figli e mia moglie, per come hanno affrontato l’intera vicenda senza mai dubitare di me».