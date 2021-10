TERMOLI. “Con cuore di Padre. Per un cammino insieme dentro la storia, tra la nostra gente”. Aperto il nuovo anno pastorale della diocesi di Termoli-Larino.

“Leggendo la nostra realtà ecclesiale – si legge nella lettera pastorale del vescovo Gianfranco - e il contesto sociale nel quale viviamo, risulta necessario e urgente evidenziare due attenzioni che si impongono alla nostra riflessione e alla nostra azione pastorale: le famiglie e i giovani adolescenti. Dal punto di vista sociale altrettanto urgenti emergono due tematiche: lo spopolamento e il problema del lavoro. Su queste attenzioni e tematiche è bene che ci fermiamo per ascoltare, cercare e proporre, insieme, nelle nostre comunità ecclesiali. Impegno che va svolto anche in sinergia con il ricco e articolato mondo delle associazioni presenti nel territorio e con gli amministratori locali. Con la convinzione che lo Spirito Santo soffia dove e come vuole, e che ogni persona, in quanto tale, è portatrice di una scintilla della Sua luce. Dobbiamo evitare di pensare che si tratta di un’azione per addetti ai lavori e anche limitarla a quanti risultano “vicini”.

Giovedì 30 settembre 2021 il vescovo Gianfranco De Luca ha presieduto il convegno di apertura che si è svolto a Termoli, nell'auditorium “San Giovanni Paolo II” a Santa Maria degli Angeli. L'incontro, alla presenza di sacerdoti, religiosi, rappresentanti delle comunità e del Consiglio pastorale diocesano, ha previsto momenti di preghiera e di riflessione rinnovando l'impegno a vivere con uno stile di comunione e nella collaborazione reciproca i prossimi mesi nelle rispettive comunità. Un primo tempo è stato dedicato al discorso di Papa Francesco alla diocesi di Roma in vista del cammino sinodale che interesserà tutta la Chiesa; a seguire l'intervento del vescovo Gianfranco con le piste di riflessione per il “Santo Viaggio”. Terza parte, a cura di don Antonio Sabetta, con le indicazioni per il cammino che ci attende con la Chiesa universale e le diocesi italiane. Ora il lavoro passa alle zone pastorali per il confronto sul territorio. Il 15 ottobre ci sarà l'incontro conclusivo a Termoli.