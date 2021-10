Sempre peggio al San Timoteo, reperibilità sospesa sull'emodinamica in 20 giorni su 31 a ottobre Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Reperibilità medica assente per 20 giorni su 31 nel mese di ottobre al reparto di Cardiologia e per l’emodinamica all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Una situazione che si aggrava rispetto a quanto denunciato già dal mese di settembre.

Già l'inserimento tra i reparti candidati agli accordi di confine col nosocomio vastese San Pio aveva fatto storcere il naso.

Lo scorso 13 settembre, il direttore dell'Uoc, Nicola Serafini, aveva messo nero su bianco le criticità della divisione, inviando al direttore sanitario Petrocelli e al tandem Asrem Florenzano-Gollo, una nota in cui sospendeva la reperibilità medica dell'Emodinamica al San Timoteo in alcuni giorni di settembre, a causa dell'assenza di un medico per motivi di salute.

Cinque turni, con l'obbligo per i pazienti acuti di essere trasferiti altrove.

Ebbene, terminato settembre, il direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo, Reimondo Petrocelli, ieri ha reso note le assenze di reperibilità medica di Emodinamica per ottobre, con turni mancanti per l’intera giornata o frazioni, in 20 dei 31 giorni.

«Allo stato il Molise è smembrato e annesso ad altre regioni! Continua l’esautoramento dei servizi sanitari per giustificare gli accordi di confine con l’Abruzzo e il ricorso alle strutture private! I responsabili del disastro ora sono tutti in campagna elettorale! Mandiamoli a casa!», il commento dell'avvocato Enzo Iacovino, che ha diffuso il provvedimento sulla propria pagina Facebook.