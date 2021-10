CAMPOBASSO. Forse ci si aspettava una partecipazione popolare maggiore, ma il messaggio ‘politico’ e ‘sociale’ è arrivato chiaro a destinazione: il Molise vuole vivere… e sopravvivere con la sanità pubblica, con un servizio sanitario dove si è vassalli del privato, oppure si mette in discussione l’autonomia della regione, attraverso accordi che vedono defluire persone e pazienti verso altri lidi.

Comitati civici provenienti da ogni parte del territorio e opposizione politica al Governo Toma ieri in piazza per manifestare il dissenso sull’ultimo Pos 2019-2021, che verrà anche impugnato al Tar Molise.

Contestata la scelta di calarlo sulla cittadinanza senza aver prima ascoltato le istanze dei vari territori e soprattutto il contenuto, che continua la scellerata politica sanitaria di smantellare ancora di più la Sanità pubblica per favorire quella privata accreditata.

Tra i rilievi dirimenti al Piano operativo, «In nome del debito sanitario i piani confezionati altrove hanno mirato a distruggere la sanità pubblica per favorire la sanità privata accreditata confessionale e non. Il Piano Toma sarà il punto di partenza del prossimo piano 2022/2024, come il pessimo piano Frattura e stato l’input e il presupposto di questo attuale. Il Piano Toma continua lo smantellamento ormai non più silenzioso della Sanità pubblica. Il Piano Toma amplifica ulteriormente la politica delle privatizzazioni e va in direzione dello smantellamento degli Ospedali Spoke di Isernia e Termoli».