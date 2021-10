Consumi di energia: fatture, importi (presunti e di conguaglio). Come ricorrere

MOLISE. Gli aumenti delle fatture del gas e dell’elettricità fa discutere. Ma è un fatto. Però, se l’importo dell’ultima fattura della luce pare comunque esagerata, al di là degli aumenti ipotizzati, i motivi possono essere tanti: per esempio le abitudini di consumo errate, i conguagli sbagliati, un’abitazione inefficiente dal punto di vista energetico ‘et alia’. Si parla di conguaglio quando il fornitore, dopo avere formulato importi per consumi “presunti”, rende destinatari di un’altra bolletta per pareggiare i conti, avendo calcolato quelli effettivi. Naturalmente i consumi sono “presunti” quando vengono stimati riferendosi all’anno precedente. Se nell’anno corrente sono superiori, ecco che scatta il conguaglio. Ove abbiate ritenuto sbagliata la fattura di conguaglio, assicuratevi che non si riferisca a consumi risalenti a più di 2 anni prima dell’emissione.

Pagate solo gli importi non prescritti e, per gli altri, sporgete un reclamo al fornitore tramite raccomandata con a.r., citando dati anagrafici, codici cliente e POD, numero della bolletta, motivazione del reclamo, ricevuta di pagamento della bolletta. Il fornitore deve rispondere entro 40 gg. per non essere assoggettato al pagamento di un rimborso per ciascun giorno di ritardo. Il reclamo può essere giustificato anche da un errore; sono rare, ma possibili, doppie fatturazioni oppure richieste di pagamento già saldate. Nella bolletta dev’essere specificato che la fornitura riguarda la prima casa. Se, per un errore, il gestore ha inserito “seconda casa” alcuni costi potrebbero essere più alti. O potrebbe essere difettoso il contatore elettronico: in questo caso, prima di mandare una richiesta di verifica (che dovreste pagare voi, in caso di riscontro negativo), bisogna sincerarsi che il ‘display’ funzioni e che nell’impianto elettrico non ci siano problemi (dispersioni, ad esempio). In genere la bolletta è bimestrale (anche se si possono stabilire altre periodicità di emissione). Se passa troppo tempo tra una bolletta e la successiva, o se ricevete troppe bollette dove i consumi sono solo “stimati”, provvedete a comunicare l’auto-lettura che si può effettuare leggendo i valori presenti sul contatore e riportandoli, di solito, nell’area clienti del sito del fornitore, o tramite ‘app’ specifiche.

Per averne la certezza, meglio leggere le indicazioni in bolletta o, eventualmente, contattare il servizio clienti. Verificate anche (sempre nell’area clienti del fornitore o nell’ ‘app’ da cui si gestisce l’utenza) l’eventualità che la bolletta sia stata emessa, ma non recapitata: potrebbero farvi pagare gli interessi. Se voleste cambiare fornitore energetico, il modo migliore è quello di rivolgersi a un comparatore di tariffe. Sono necessari pochi ‘click’ per confrontare le migliori offerte del mercato, sia per quanto riguarda i fornitori di energia elettrica che quelli di gas, ed avere un servizio di consulenza personalizzato gratuito. Per quanto riguarda gli elettrodomestici di casa, il loro maggiore (o minore) utilizzo non è l’unico fattore che determina una bolletta più o meno pesante: dipende anche da quale elettrodomestico si detenga e come se ne controlli l’assorbimento di corrente.

Per avere bollette più leggere, è bene usare lampadine LED che durano molto di più, consumano meno perché il prezzo è quasi allineato alle vecchie lampadine. Per risparmiare con gli elettrodomestici è importante scegliere cicli di lavaggio a temperature più basse di quelle usate di solito. Importante pure ritoccare verso il basso la temperatura della caldaia: 60° è la temperatura a cui sono impostate la maggior parte, portarla a 50° fa ottenere un buon risparmio nel lungo periodo. E se il contratto prevede tariffe suddivise in fasce orarie, meglio programmare gli elettrodomestici in modo che partano in una fascia in cui l’energia costa meno. Volete avere la certezza che determinati apparecchi siano completamente spenti (o accesi) a determinate ore? Basta inserire dei ‘timer’ nelle prese di corrente oppure dispositivi come ‘Alexa’, di Amazon, o ‘Google Home’: vi permetteranno non solo di ottenere un risparmio energetico, ma anche una protezione degli elettrodomestici da sovratensioni e pericolosi sbalzi di corrente. Buon risparmio.

Claudio de Luca