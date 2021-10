Formez: avviso per il reclutamento di personale a tempo determinato

TERMOLI. Avviso per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte del Formez: E’ indetta una procedura di selezione per titoli e colloquio, per il reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, come regolato dagli artt. 19 e ss. del capo III del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., dal Contratto Collettivo di lavoro Formez PA, da inquadrare con il seguente profilo professionale, Area gestionale-Profilo C1 Professional (Codice LEGALE_C1).

Le risorse selezionate saranno impegnate in via prioritaria, ma non esclusiva, nell’ambito dell’Area Affari Legali.

Resta espressamente inteso che la risorsa potrà essere impegnata anche per lo svolgimento di altre attività coerenti con il profilo di inquadramento di cui al presente Avviso.

Il contratto di lavoro full time sarà stipulato ex art. 19, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo n.81/2015 con svolgimento della prestazione presso la sede del Formez PA di Roma.