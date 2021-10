TERMOLI. “Con i miei gettoni e con il nostro lavoro volontario, recuperiamo uliveti abbandonati di Termoli per dare l’olio ai bambini della casa di Kore”.

È l’annuncio di Nicola Malorni, consigliere comunale di Termoli e vice presidente nazionale dell’associazione delle Città dell’Olio.

Sorpreso da Termolionline in un uliveto della periferia di Termoli, quello di via Firenze, con decespugliatore ad eliminare i polloni spessi ormai, a causa di un abbandono di almeno dieci anni, ognuno circa cinque cm di diametro.

L’uliveto di proprietà comunale è stato concesso alla cooperativa sociale Kairos di cui Malorni è il presidente e che è ormai un apripista in Italia per azioni di recupero di uliveti abbandonati o a rischio di abbandono per finalità sociali di inserimento lavorativo e promozione di benessere.

Ed è proprio la solidarietà alla base dell’iniziativa di recupero di cui il dr Malorni, psicologo con la passione per l’olivicoltura, è tra i maggiori promotori in Italia insieme alle Città dell’Olio.

“Devolverò i miei gettoni di consigliere comunale e di vice presidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio, contribuendo gratuitamente con azioni volontarie della nostra cooperativa sociale Kairos, ad azioni di recupero e gestione di uliveti come questo.

Durante il mese di ottobre promuoveremo una iniziativa di raccolta delle olive di via Firenze, cui potranno partecipare i cittadini di Termoli, a breve ne daremo notizia, produrremo l’olio presso l’oleificio termolese Di Cencio e l’olio prodotto lo doneremo ai bambini della Casa di Kore, la Comunità alloggio per bambini che io stesso ho progettato quando ero coordinatore dell’Ambito sociale di Termoli. Un atto dovuto alla mia città e al Molise per la bellezza e il benessere che gratuitamente ci dona.

La solidarietà deve essere circolare: l’anima e l’ambiente sono un tutt’uno. Donare e ricevere sono azioni che si rinforzano reciprocamente in termini di benessere. Questo è il principio che guida il nostro fare sociale.

Il terreno è stato concesso in gestione in base al regolamento di concessione di spazi verdi.