La solidarietà verso un modello che aveva dato speranza, attivisti in piazza per Mimmo Lucano

TERMOLI.“Il modello di accoglienza realizzato a Riace coincide mirabilmente con quanto dettato dalla Costituzione sul rispetto e l’attuazione dei diritti umani. Con quanto, dunque, sognato dalle partigiane, dai partigiani e da tutti i combattenti per la libertà. Domenico Lucano ha dimostrato nei fatti che l’integrazione dei migranti può essere una via utile alla crescita delle comunità e a un efficace contrasto al razzismo. Per tutto questo costituisce e costituirà sempre un prezioso esempio per le giovani generazioni”.

“Siamo sconvolti per la notizia della condanna a Mimmo Lucano cui inviamo solidarietà e vicinanza. Un Sindaco che per sensibilità personale e dovere costituzionale ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione la marca del suo impegno. Attendiamo com’è doveroso di leggere la sentenza. È però evidente che la condanna abnorme contraddice radicalmente la vicenda di un uomo che ha sempre aiutato gli ultimi e non si è mai arricchito. Ribadendo la fiducia nella magistratura e sottolineando la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, l’Anpi tutta confida nei successivi gradi di giudizio, in una positiva risoluzione di questa dolorosissima vicenda giudiziaria”.

Con le parole del presidente nazionale dell'Anpi Molise, ricordate ieri sera a Termoli dal presidente della sezione molisana Loreto Tizzani, è stata promossa la solidarietà nei confronti dell'ex sindaco di Riace.

Associazioni, movimenti, partiti e diversi cittadini, cartelli e fumetti alla mano, hanno testimoniato ieri sera, come in altre e numerose piazze italiane,

Marcella Stumpo, che come referente istituzionale di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, ha organizzato in tempo reale il presidio che nella serata di ieri ha portato sul Corso nazionale dalle 18 alle 19.30 decine di attivisti e militanti. Interventi qualificanti per conto dello stesso gruppo istituzionale da parte della Stumpo, di Loreto Tizzani per l’Anpi Molise, c’era Rifondazione comunista, c’era l’Usb, la Città invisibile, la Faced, insomma, un humus vario che si è coagulato attorno alla figura e alla missione di Lucano.