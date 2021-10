Eremiti, romitori, cappelle rupestri, cripte e grotte: tutti i luoghi del Molise

MOLISE. Eremiti, romitori, cappelle rupestri, cripte e grotte: tutti i luoghi dove è raro godere del sole.

Il Molise terra di ‘romiti’? Chissà! I dati di chi si sia ritenuto tale sono noti solo alle singole Diocesi (che si tengono certi numeri bene stretti). Quel che è certo è che nell’Eremo di Sant’Egidio (nei pressi di Bojano) vive – ed opera – suor Margherita. Il luogo è posto a 1.200 metri di altitudine dove è persino raro vedere il sole. Isacco Turina scrisse del fenomeno, nel 2007, nel libro “I nuovi eremiti”.

Nella 20esima regione, a metà di settembre, ne è arrivata una certa quantità per prendere parte ad un raduno, organizzato dall’Archidiocesi di Campobasso, a Castelpretoso. Il colto e l’inclita li immaginavano con una barba grande e fluente. Sicuramente erano così un tempo, quando sembravano indossare l’àura dei Santi. Oggi si presentano in chiave più ‘moderna’. Ciò posto, chi è veramente l’eremita? Viene definito tale colui che vive, da isolato, in un luogo remoto. Un tempo le ragioni che portavano ad una tale scelta erano sempre spirituali o religiose. Oggi spingono pure altre componenti.

La parola deriva dal latino, ma viene dal greco ἐρημίτης ("del deserto") che a sua volta deriva da ἔρημος ("deserto", "disabitato", dunque "abitante del deserto"). La dimora comprende, di solito, anche una piccola cappella; e, talvolta, un locale per la sosta dei pellegrini. Per estensione, l’eremitaggio è un luogo solitario, ben lontano dall’abitato. In Molise è ricco per la presenza di diversi èremi, quasi tutti disabitati.

Segnatamente troviamo la chiesa-romitorio di S. Egidio (IX-X secolo), citata in premessa, posta in Civita Superiore di Bojano; poi c’è la chiesa rupestre di S. Maria di Alto (XIV sec.) di Longano; c’è l’èremo di S. Egidio in Frosolone (XVIII-XIX sec.); quindi la chiesa-rupestre di S. Erasmo (XIII-XIV sec.) di Isernia; la cappella-romitorio rupestre di S. Lucia in Miranda (III-XVII sec.); la cripta di S. Antonio abate (XIV sec.) di Pietracupa; quella di S. Pietro in vincoli (XIV sec.) in Sant’Angelo in Grotte di Santa Maria del Molise; quella di S. Margherita di Scozia (XIV sec.) in Pietracatella.

Si contano, ancora, due grotte: quella di S. Anna (una cappella rupestre, rimontante al XIV sec.) in Busso; quella di S. Michele (Santuario rupestre del X-XI sec.) in Castropignano. Poi è la volta degli èremi: da annotare quello di S. Luca (una cappella-romitorio semirupestre del XVI secolo) in Pescopennataro; quello di S. Michele foce (XI sec.) in Castel San Vincenzo, incastonato tra le rocce all’interno di un ampio riparo, posto a mezza costa sulla gola dell’omonimo torrente che attraversa le Mainardi. Infine la Cripta di Epifànio, ancora in Castel S. Vincenzo, e la Chiesa di S. Maria delle Grotte (VIII sec.), posta in Rocchetta al Volturno. Il Diritto canonico riconosce eremiti consacrati dal Vescovo diocesano, considerandoli componenti della vita consacrata. Quelli che ne abbiano fatta richiesta, perseverando nei programmi di preparazione previsti, prendono i voti che comportano una vita in celibato ed in completa castità. Essi sono indicati come i "solitari".

Ciascuno elegge un Vescovo diverso da quello della sua Diocesi al fine di fruire di una risorsa spirituale aggiuntiva; e, se necessario, di un intermediario. “L’eremita è lontano da tutti, per poi essere vicino a tutti. Sta da solo, perché nessuno resti solo”. In questo antico motto è stato condensato il significato del primo raduno degli eremiti italiani, tenutosi – come anticipato - dal 16 al 19 settembre nel Santuario di Castelpetroso. Qui sono convenuti una quarantina tra eremite ed eremiti, provenienti da ogni parte d’Italia.

Si sono ritrovati in Molise per riferire in ordine alle rispettive esperienze, per scambiarsi le motivazioni che hanno fatto scegliere questa difficile vocazione, per illustrare come (e perché) vi abbiano aderito e per descrivere il luogo dove svolgono l’ascési ed il servizio alla Chiesa: un “Cammino sinodale specifico” per dare il proprio contributo, per offrire proposte in vista del Sinodo della Chiesa universale del 2023. Nella sostanza il fenomeno dell’eremitismo prova ad interrogarsi sulle risposte da dare al bisogno di spiritualità registrabile nel mondo dei fedeli”.

Claudio de Luca