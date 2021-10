TERMOLI. Il Circolo Pd di Termoli è sceso in piazza tre sere consecutive, da venerdì a ieri, per far firmare la petizione contro il Pos 2019-2021 firmato dal commissario ad acta Donato Toma.

Oltre mille le firme raccolte, anche nella sessione di sabato mattina al mercato di via Montecarlo.

Il circolo del Pd adriatico “Nilde Iotti” registra un’adesione incredibile all’iniziativa che mira a far cancellare il Pos 2019-2021. Un banchetto per dare la possibilità a termolesi e non solo di firmare la petizione. La campagna era stata presentata ufficialmente giovedì mattina davanti al presidio ospedaliero, nel giorno della protesta organizzata nel capoluogo con movimenti e associazioni.