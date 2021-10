Eletti 29 sindaci nel Molise

TERMOLI. Sono 29 i sindaci eletti in Molise in questo turno amministrativo, in attesa del ballottaggio di Isernia, che avrà luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

IL PUNTO SUI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

URURI. Eletto sindaco Laura Greco candidato sindaco della lista “Ururi Libera” con 697 voti. Il sindaco uscente Raffaele Primiani, candidato della lista “Progetto Ururi” ha ottenuto 532 voti. La lista “Uniti per Ururi” che candidava alla carica di sindaco Antonio Cocco ha ottenuto 444 voti.

PORTOCANNONE. E’ Francesco Gallo il nuovo sindaco con 1.075 voti, candidato della lista “Hora Jone – Con il cuore per Portocannone”. La lista “Portocannone Rinasce” con candidato alla carica di sindaco Adamo Gallo ottiene 526 voti.

GUARDIAREGIA. Riconfermato sindaco Fabio Iuliano con la lista “Liberi di Volare” con 347 voti. La lista “Guard….iamo avanti” del candidato sindaco Costanzo Sampogna ottiene 197 voti. Le altre due liste ottengono 0 voti.

SAN MASSIMO. Eletto sindaco Alfonso Leggieri della lista “San Massimo Unita” con 420 voti. “Progetto Comune” del candidato Gino De Gregorio ottiene 114 voti. Sono 6 i voti per Nunzio Pizzuto della lista “Verso la libertà” e 7 i voti di Rosario Di Santillo per “Fare Politica”

MATRICE. Eletto il sindaco uscente Arcangelo Lariccia candidato della lista “Matric’è” con 531 voti. La lista dello sfidante Michele Cirino “Matrice che riparte” ottiene 229 voti.

BARANELLO. Eletto sindaco Riccardo Di Chiro candidato sindaco della lista “Insieme per Baranello” con 1.316 voti. La lista “Diritti e libertà Molise” con candidato Mario Liberato Di Chiro ottiene 227 voti.

MOLISE. Si riconferma il sindaco uscente Domenico Cirelli della lista “Giovani per Molise” con 63 voti. La lista “Impegno Comune per Molise” del candidato Nicolino Liberanome ottiene 54 voti.

SEPINO. Rieletto il sindaco uscente Pasquale D’anello con 1.003 voti della lista “SAepinum”. La lista “Insieme per Sepino” con candidato sindaco Carlo Di Benedetto ha raccolto 37 voti.

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Unica lista. Rieletto il sindaco uscente Costanzo della Porta che ha superato il quorum del 40%.

ROTELLO. Eletto Massimo Marmorini con 419 voti della lista “Progetto Comune”. Invece sono 306 i voti della lista “Rotello un Paese Comune” con Augusto Altieri quale candidato sindaco

MORRONE DEL SANNIO. La lista “Insieme a noi Morrone rinasce” ottiene 203 voti ed elegge il proprio candidato sindaco Stefania Pedrazzi, con 201 voti invece la lista opposta “Siamo Morrone” con candidato a sindaco Luca Ambrosio.

CIVITACAMPOMARANO. Rieletto il sindaco uscente Paolo Manuele con 171 voti candidato della lista “Democraticamente Civita”, la lista “Per Civita” con candidato Giovanni Marsilio ottiene 17 voti.

CASACALENDA. Eletta Sabrina Lallitto della lista “Ripartiamo Kalena” con 706 voti che stacca il candidato Antonio Galasso di “Insieme per Casacalenda” che ottiene 546 voti.

SAN BIASE. Annamaria Boccardo, della lista “Insieme per San Biase”, è il nuovo sindaco di San Biase eletta con 55 voti. La “lista civica” con candidato Tonino Marchetta ha preso 35 voti, mentre le altre tre liste presentate erano delle forze dell’ordine.

IL PUNTO SUI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

PESCHE. Eletto sindaco Maria Antenucci della lista “Viviamo Pesche” con 636 voti. La lista “Obiettivo comune” con candidato sindaco Marika Palumbo ottiene 306 voti. Sono 6 i voti per Francesca Notte la candidata di “Sviluppo e progresso”.

FORLI DEL SANNIO. Eletto sindaco Sergio Lerza candidato della lista “Forli Futur@” con 299 voti. La lista “Per Forli” con candidato sindaco Sonia Lepore ottiene 185 voti.

PESCOLANCIANO. Con 547 voti Manolo Sacco viene rieletto sindaco con la lista “Andiamo Oltre lista civica”. Il candidato sindaco della lista “La nuova svolta”, Nicola di Frangia, ottiene 39 voti.

CAPRACOTTA. Rieletto il sindaco uscente Candido Paglione candidato della lista “Capracotta Viva” con 412 voti. La lista “Insieme” dello sfidante Massimiliano D’Achille ottiene 66 voti.

PETTORANELLO DEL MOLISE. Eletto Marcello Toto il candidato sindaco di “Insieme per il futuro” con 189 voti. Sono invece 89 i voti ottenuti da Marcellino Franceschelli della lista “Per Pettoranello”

MONTERODUNI. Eletto sindaco Nicola Altobelli con 656 voti candidato sindaco della lista “Il Coraggio di cambiare”. Sono stati 495 i voti di Francesco Iannarelli della lista “Monteroduni unito”, 351 invece i voti ottenuti da Annacarla Mollichelli di “Guardiamo oltre…..”

CARPINONE. Riconfermato sindaco l’uscente Pasquale Colitti con la lista “Trasparenza e Partecipazione” con 336 voti. Andrea Petta candidato sindaco della lista “Carpinone per passione” ottiene 312 voti, 115 invece i voti della terza lista “Uniti per Carpinone” con candidato sindaco Luciano Parisotto.

BAGNOLI DEL TRIGNO. Eletto sindaco Giancarlo Ianiero della lista “Siamo Bagnoli con 254 voti, la lista del candidato sindaco Gianni Di Tosto, “Insieme per Costruire” ottiene 170 voti.

COLLI A VOLTURNO. Riconferma della fascia tricolore per Emilio Incollingo con la lista “Equilibrio e Moderazione” con 537 voti, la lista opposta di Antonia Ranieri Tomeo “Uniti per il nuovo” ha ottenuto 443 voti.

CASTEL SAN VINCENZO. Si conferma sindaco l’uscente Marisa Margiotta con la lista “Insieme per Castel San Vincenzo” che ha ottenuto 216 voti. Lo sfidante Tommaso Gualano con la lista “Orgoglio per Castel San Vincenzo” ha ottenuto 147 voti. Solo 2 i voti per la terza lista appartenente alle forze dell’ordine.

ROCCAMANDOLFI. Unica lista, rieletto sindaco Giacomo Lombardi con la lista “Roccamandolfi nel cuore”. Inizialmente i dati del ministero dell’interno riportavano un quorum non raggiunto ora, invece, sul sito di Eligendo viene specificato che, in base ai dati ufficiosi pervenuti, elezione valida per raggiungimento del quorum votanti del 40%, calcolato detraendo dagli elettori quelli iscritti all'aire che non hanno votato.

CANTALUPO NEL SANNIO. Unica lista, superato il quorum con il 46,88 % si riconferma sindaco Achille Caranci con 410 voti.

PIZZONE. Eletto sindaco Vincenzo Di Cristofano della lista “Per Pizzone con Voi” con 131 voti, contro Libero di Iorio della lista “Viviamo Pizzone” con 103 voti.

SAN PIETRO AVELLANA. Eletto sindaco sindaco Simona De Caprio della lista “Uniti per San Pietro Avellana” con 192 voti, mentre la lista “Il nostro Paese” con candidato sindaco Giuseppe Sebastiano ha raccolto 132 voti.

ACQUAVIVA D’ISERNIA. Eletto sindaco l’uscente Francesca Petrocelli con la lista “Uniti per Acquaviva” con 173 voti, mentre la lista dell’avversario Mario Spaziano “Acquaviva nel cuore” raccoglie 75 voti.