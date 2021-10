Polizza sanitaria: i servizi più utili da includere nel proprio pacchetto

Il Sistema Sanitario Nazionale, purtroppo, si sta dimostrando sempre più in affanno e più passano gli anni maggiori sono i problemi riscontrati dagli italiani da questo punto di vista. Ospedali troppo affollati, strutture datate che necessiterebbero di manutenzione, personale carente sono solo alcune delle problematiche che interessano la sanità pubblica ma le conseguenze sono visibili a tutti. In molti sono costretti a rivolgersi a strutture private perché le liste d'attesa del Servizio sanitario nazionale sono troppo lunghe e purtroppo la situazione sembra peggiorare di anno in anno.

È per questo motivo che sempre più italiani scelgono di stipulare una polizza sanitaria privata : l'unica opzione che oggi consente di vivere tranquilli, prendersi cura della propria salute e mettere in campo tutti gli strumenti di prevenzione, diagnosi e cura indispensabili per vivere sereni.

Come scegliere però l'assicurazione sanitaria al giorno d'oggi? Quali sono i servizi più utili da includere nel pacchetto per una giusta copertura? Scopriamolo insieme.

# Polizza sanitaria e prevenzione: i servizi più utili

Per quanto riguarda la prevenzione, che dovrebbe sempre essere posta in primo piano e mai sottovalutata, i servizi che dovrebbero essere contemplati all'interno di una polizza sanitaria privata sono diversi. Si tratta infatti di un aspetto importantissimo perché in presenza di una buona campagna di prevenzione si può ridurre drasticamente il rischio di andare incontro a patologie serie con conseguenze gravi. In merito alla prevenzione nello specifico, oggi le migliori polizze sanitarie private includono servizi come il check up annuale gratuito che consente di monitorare lo stato di salute in modo periodico ma non solo. Alcune assicurazioni offrono anche servizi più evoluti come un percorso di prevenzione personalizzato, la cartella medica digitale per avere sempre sotto controllo i propri dati sanitari, un servizio di consegna farmaci a a domicilio e persino il tele-consulto o video-consulto medico.

# Assicurazione sanitaria e diagnosi: i servizi più utili

Per quanto riguarda la diagnosi, oggigiorno una buona polizza sanitaria dovrebbe essere in grado di offrire numerosi servizi anche da questo punto di vista, proprio perché anche solo per sottoporsi ad una visita le tempistiche con il Sistema Sanitario Nazionale sono lunghissime. In tal senso è importante che la polizza offra la possibilità di sottoporsi gratuitamente a visite specialistiche così come quella di chiedere un secondo consulto medico per avere una maggiore accuratezza per quello che riguarda la diagnosi.

# Polizza sanitaria e cura: i servizi più utili

Naturalmente, oltre alla prevenzione e alla diagnosi, chi stipula un'assicurazione sanitaria privata lo fa anche per tutelarsi nel caso di malattia, per avere un sostegno economico per le spese mediche. È altresi importante che la polizza preveda soprattutto in caso di liberi professionisti una diaria giornaliera nel caso di ricovero,

Infine, una buona assicurazione sanitaria privata dovrebbe contemplare anche servizi utili nel periodo di convalescenza, prevedendo, ad esempio, il rimborso delle spese per la riabilitazione o un servizio di assistenza a domicilio. Coperture che dopo un'operazione importante o in seguito ad una malattia seria possono fare una grandissima differenza, anche e soprattutto dal punto di vista economico.

Polizza sanitaria privata: qual è la migliore del momento?

