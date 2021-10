TERMOLI. Fatture della luce in aumento: almeno impariamo a leggerle.

La lievitazione delle ‘bollette’ elettriche induce ad atteggiamenti più pratici. Perciò ‘impariamo a leggerle’, sia per ottimizzare i consumi sia per risparmiare ma anche per valutare l’opportunità di cambiare fornitore che, sul mercato italiano sono presenti a centinaia. Ognuno di questi, nel predisporre il documento di pagamento, deve far sì che lo schema e le informazioni contenute corrispondano ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (Arera) che ha imposto ai fornitori di predisporre uno stampato più chiaro per il vantaggio dei consumatori.

Per la verità una certa semplificazione c’è stata, ma a tutt’oggi permangono dubbi su diverse voci. Se le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite dall’Arera, i prezzi vengono fatti dai singoli fornitori. Il cliente può essere residente e non. In quest’ultimo caso i costi fissi sono più alti (più di un centinaio di euro l’anno). La potenza contrattualmente impegnata indica quanti kW sono disponibili per contratto; quella disponibile è data dalla potenza contrattuale + il 10%. Il numero-utenza, identifica il contratto in essere. Il codice POD (punto di prelievo) è una sequenza di caratteri alfanumerici che identifica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete nazionale. Per ogni contatore esiste un solo codice POD, che rimane lo stesso anche se cambia il cliente della fornitura di energia. Il codice inizia sempre con “IT”, seguito da 3 numeri che identificano la società di distribuzione attiva in quella zona; a seguire, la sigla E (stabilita dall’Autorità). Infine 8 cifre indicano il Codice del punto di prelievo.

Il POD è identificativo dell’utenza che non va comunicato alla leggera né a chi chiama da un ‘call center’ né a chi lo richiede via ‘mail’. Serve infatti a: cambiare fornitore di energia; sottoscrivere un nuovo contratto o chiedere modifiche. Nel mercato libero la periodicità della bolletta è bimestrale, ma bisogna vedere cosa stabilisce il contratto. In quello tutelato è stabilito dall’Arera (ogni due mesi per i clienti (domestici e non) con potenza impegnata non superiore a 16 kW., mentre per i clienti non domestici, con potenza superiore, è mensile. La voce ‘materia energia è composta da una quota fissa espressa in €/anno da pagare anche in assenza di consumi, a prescindere dalla potenza impegnata. La quota energia è la cifra (€/kWh) da pagare in proporzione a quanto si è consumato. Questo dato è fondamentale quando si voglia cambiare fornitore di energia, dal momento che è l’unica parte variabile della tariffa energetica dove si gioca la concorrenza tra le varie compagnie. Nel mercato libero è l’Arera a stabilire ogni trimestre il prezzo della componente energia, a seconda dell’andamento del mercato energetico). La quota energia è composta dai costi di acquisto dell’energia, di dispacciamento e di perequazione sostenuti dal fornitore di energia. Il costo di acquisto dell’energia (PE) è quello previsto per l’acquisto dell’energia elettrica poi rivenduta ai clienti finali. Comprende anche le perdite di rete (il costo dell’energia che non arriva in modo utile al punto di consegna). Le perdite sono fatturate separatamente nel mercato libero). Il costo di dispacciamento (PD) è il prezzo che si paga per mantenere in equilibrio il sistema elettrico; vuol dire che, se dalla rete nazionale viene prelevata una certa quantità di energia, contemporaneamente gli impianti di produzione devono produrre lo stesso quantitativo. Il prezzo che tutti – sia con la Maggior Tutela che col Mercato Libero - ci ritroviamo in bolletta serve proprio a evitare pericolose situazioni di squilibrio). Infine, il costo di perequazione (PPE) garantisce che il danaro pagato per l’energia e il dispacciamento è il costo effettivo sostenuto dal fornitore, ma non si applica ai clienti che hanno un contratto nel mercato libero. La spesa per trasporto e gestione del contatore si riferisce all’attività di trasmissione e distribuzione dell’energia dalle centrali alle case, e comprende anche le spese per la lettura e la gestione dei contatori. Questi costi sono pagati da tutti (a prescindere dal fornitore col quale si ha il contratto), tramite una tariffa fissata e applicata su tutto il territorio nazionale dall’Arera. La spesa per gli “òneri di sistema” varia a seconda del fabbisogno per la copertura degli oneri e viene rivista da Arera ogni trimestre. Comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico.

E’ suddivisa in: quota fissa, espressa in euro/anno ma non è applicata alle abitazioni di residenza anagrafica; quota potenza, espressa in euro/kW/anno, che non si applica alle abitazioni; quota energia, espressa in euro/kWh. Le imposte sono stabilite dalla legge e sono le stesse per ogni fornitore. Sono composte da imposte di consumo, che si applicano all’energia consumata; dal 01/01/2018 per le abitazioni di residenza anagrafica (dove si consumano fino a 150 kWh al mese, e la fornitura è al massimo di 3KW, le accise sono pari a zero) e dall’IVA al 10%, per usi domestici e assimilati (al 22% per i clienti con “usi diversi”). Nella maggioranza delle abitazioni è presente il contatore elettronico, che provvede - automaticamente - ad inviare al fornitore di energia la lettura dei consumi. In quelle poche case in cui ancora è presente il vecchio contatore meccanico è opportuno, onde evitare fatturazioni errate, inviare periodicamente l’auto-lettura al fornitore. Tre sono le tipologie di consumo: annuo, è la somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi; effettivo (o rilevato), indica le letture effettivamente rilevate a distanza dal distributore o quelle inviate dal cliente come auto-lettura; fatturato, è il consumo che viene fatturato, con riferimento al periodo indicato in bolletta. Per “consumo stimato” si intende una misurazione derivante dall’osservazione, da parte del fornitore, dei consumi del cliente nei periodi precedenti. Questo ovviamente nel caso non siano disponibili né i dati effettivi né le auto-letture. Se invece il consumo effettivo, rilevato con le successive bollette, dovesse essere superiore verrà emessa una bolletta di conguaglio a debito del cliente, oppure a credito nel caso fosse inferiore.

Claudio de Luca