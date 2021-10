TERMOLI. Cosa accadeva il 5 ottobre 1943 a Termoli.

Martedì 5 ottobre

La mattina del 5 ottobre una decina di aerei tedeschi sganciarono tante bombe su Termoli e nei dintorni. Oltre 150 i morti tra i soldati inglesi. Verso mezzogiorno i tedeschi stavano per riconquistare Termoli. I loro cannoni posti verso il cimitero bombardavano le navi inglesi ancorate al porto e colpivano i loro obiettivi militari. Il quartiere generale inglese era in ansia causa la piena del fiume Biferno che impediva l’attraversamento delle loro truppe di rinforzo in arrivo via terra. A Termoli i soldati del 3° Commando erano stanchi e non dormivano da due notti. Il colonnello Stayer minacciò soldati e ufficiali di fucilazione se non avessero tirato fuori il coraggio per fronteggiare il nemico. Sul tetto dell’Hotel Corona fu allestito un posto di osservazione. Intanto un drappello di soldati tedeschi dal cimitero tentava di rientrare a Termoli e arrivò fino all'attuale albergo Villa Ida dove piazzò una mitragliatrice. Un paracadutista tedesco piazzato sul campanile della Cattedrale trasmetteva al comando tedesco i movimenti degli inglesi. Anche la postazione inglese situata sul piazzale della “fornace” cadde sotto il fuoco tedesco. La strategia studiata dai colonnelli tedeschi Stempel e von Doering di riconquistare Termoli con una manovra a tenaglia stava per realizzarsi. Nelle prime ore del pomeriggio le truppe inglesi di terra finalmente riuscirono a guadare il Biferno. Intanto il cecchino sul campanile era stato centrato e ucciso. Durante la notte nel porto arrivarono sette navi inglesi che sbarcarono numerosi soldati di rinforzo alle truppe già presenti e ormai stremate.

Circa questo episodio, accaduto verso le 13,00 del 5 ottobre, 1943, Rocco Verzella racconta:

Tornando a casa una granata colpì in pieno un camion fermo in Via Regina Margherita sul quale avevano preso posto una ventina di inglesi. In un attimo vennero ridotti a pezzi e a brandelli appiccicati sui muri delle case, sparsi per terra in un lago di sangue e penzolanti dai fili della luce. Subito dopo un'altra bomba centrò la casa di Leonardo Smargiassi provocando la morte immediata della moglie e di tre figli oltre al ferimento grave dello stesso capofamiglia e degli altri tre figli.” A questa testimonianza si aggiunge il ricordo di Jolanda Smargiassi, allora dodicenne: “Era da poco passata l'una e avevamo appena finito di mangiare patate quando nostro padre, preoccupato e forse con qualche presentimento, impedì a me e ai fratelli di uscire fuori di casa dove ci spingeva la curiosità: da un camion erano scesi dei soldati inglesi per caricare una mitragliatrice. Dopo qualche minuto una esplosione fece tremare il fabbricato: una granata aveva centrato il camion facendo una carneficina. Seguì una seconda granata la quale investì la nostra casa che il babbo il giorno prima aveva ingenuamente pensato di potere proteggere dalle schegge inchiodando sulla porta una imbottita e delle tavole. Trovarono la morte in un lago di sangue, tra un’acre nuvola di fumo e di polvere da calcinacci, mia madre, di anni 46; mia sorella Maria di anni 28; i miei fratelli Antonio di 16 anni e Matteo di 12. Rimanemmo feriti io a un occhio, Annita alla gamba e mio padre alla spalla destra. La scheggia era penetrata così profondamente che il babbo non guarì mai malgrado le medicazioni. Un calvario che finì nel gennaio del 1946, quando chiuse per sempre gli occhi. Per quanto sanguinante egli trovò tuttavia la forza di portare fuori la piccola Lina, di appena quattro anni, e la figlia di Maria, di due, le quali vennero ospitate dalle suore nel Seminario. Io e Annita venimmo portate a scuola dove c'era l'ospedale militare. Ci ritrovammo sole: mio fratello Sebastiano, soldato della Regia Marina era Stato dichiarato disperso, ma in realtà era morto; Rocco era prigioniero in Germania; Nicola si trovava a Napoli. Ci rimaneva solo Gigetto. Tornato dalla campagna andò a scavare una fossa nella Vìlla Comunale (oggi Piazza Sant'Antonio) di fronte casa, caricò su una carriola nostra madre e i nostri fratelli e li seppellì. Nell’aprile dell’anno successivo vennero riesumati, seguirono un grande funerale a carico del Municipio e la sepoltura nel cimitero.”

La notizia della strage si propagò, anche se lentamente, di casa in casa....